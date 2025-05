Gemini arriva su Pixel Watch

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Gemini sui Pixel Watch. Il suo nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale. L’azienda lo ha comunicato tramite un’email. Questa è stata indirizzata ai possessori di dispositivi Pixel. E si dice che la nuova tecnologia andrà a sostituire piano piano l’attuale Google Assistant. L’obiettivo è offrire un’esperienza conversazionale più fluida e naturale. Soprattutto per rendere più semplice e immediato gestire le attività quotidiane direttamente dallo smartwatch. Con Gemini, gli utenti potranno creare playlist personalizzate, inviare messaggi, pianificare appuntamenti e svolgere altre operazioni semplicemente con comandi vocali. Senza dover interagire manualmente con il dispositivo.

Gemini Live e Material 3 Expressive: Google trasforma l’ecosistema con AI e design

Il lancio di Gemini su Pixel Watch non avverrà immediatamente. Ma è previsto nei prossimi mesi. Secondo alcune voci emerse durante The Android Show, il debutto dovrebbe coincidere con il rilascio di Wear OS 6. La nuova versione del sistema operativo per smartwatch. Non è esclusa neanche la possibilità che l’assistente AI venga presentato nello stesso momento del nuovo modello di Pixel Watch entro la fine dell’anno. Questo aggiornamento è importante perché punta a migliorare in modo definitivo la qualità dell’interazione vocale. E l’efficienza dei dispositivi indossabili di Google.

Oltre all’integrazione sui Pixel Watch, Google ha annunciato l’arrivo di Gemini Live. Una versione avanzata dell’intelligenza artificiale che sarà implementata nelle principali applicazioni Google. App come Calendar, Tasks, Keep e Maps beneficeranno di funzionalità potenziate che permetteranno agli utenti di creare eventi, annotare promemoria, prendere appunti o ricevere informazioni contestuali sui luoghi visitati, tutto con il supporto dell’assistente vocale. Questo approccio mira a offrire un’esperienza utente più integrata e continua, eliminando la necessità di passare da un’applicazione all’altra e rendendo l’intero mondo Google più smart e reattivo.

Il rollout di Gemini Live sarà graduale: si inizierà con funzioni più semplici per poi estendere progressivamente le capacità dell’AI in diversi ambiti. Parallelamente, Google ha introdotto un’importante revisione grafica denominata Material 3 Expressive. Questo aggiornamento del design interessa Android, Wear OS e le app Google, offrendo una maggiore personalizzazione nell’interazione tramite nuovi controlli su colori, font, animazioni e altri aspetti visivi. Il nuovo stile è già accessibile tramite la beta di Android 16 QPR1 e la distribuzione stabile è prevista per settembre.