Amazon PAZZA con lo sconto del 27% sul Samsung Galaxy Fit3

Uno degli smartwatch dal migliore rapporto qualità/prezzo è sicuramente il Samsung Galaxy Watch Fit3, dispositivo che di base viene commercializzato a non più di 39 euro, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere sul piatto giusto in questi giorni.

In vendita in varie colorazioni, il dispositivo risulta essere compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, questo a prescindere sia iOS o Android, ma anche HarmonyOS di Huawei. Uno dei suoi punti di forza è chiaramente la batteria dalla lunga durata, precisamente permette di utilizzare il dispositivo anche per 10 giorni consecutivi prima di dover ricorrere alla ricarica tramite la basetta che è possibile trovare direttamente in confezione.

Samsung Galaxy Fit3: un risparmio folle su Amazon

Il risparmio che l’utente si ritrova a poter cogliere al volo sull’acquisto di questo smartwatch è assolutamente notevole, dovete sapere infatti che il listino di 54,90 euro non viene più rispettato, ma risulta essere acquistabile con uno sconto effettivo del 27%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 39,90 euro. L’ordine è da effettuare subito qui.

Il prodotto è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP68, il che permette di utilizzarlo senza problemi anche in piscina (entro certi limiti), fornendo allo stesso tempo pieno accesso a tutte le notifiche provenienti dalle varie applicazioni mobile. Le funzioni cui è possibile accedere sono molteplici, come il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, controllo della musica dal polso, conteggio dei passi e similari. Se siete amanti dell’attività fisica, dovete sapere che il prodotto include al proprio interno oltre 100 esercizi tra cui poter scegliere, in modo da cercare di accontentare più utenti possibili nel corso dei propri allenamenti quotidiani.