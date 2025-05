Samsung

Samsung Electro-Mechanics ha presentato una nuova generazione di moduli fotografici destinati agli smartphone di fascia alta, con un focus su compattezza, alte prestazioni e flessibilità progettuale. I nuovi componenti puntano a ridurre le dimensioni dei moduli mantenendo una qualità d’immagine elevata, con un chiaro riferimento alle esigenze dei produttori che vogliono design più sottili senza rinunciare a funzionalità avanzate.

Teleobiettivo pieghevole e periscopio potenziato

Uno dei moduli più interessanti è quello con teleobiettivo pieghevole, capace di offrire zoom ottico 3x e 5x in un unico sensore compatto. La tecnologia adottata riduce lo spessore complessivo, aprendo nuove possibilità nella progettazione di smartphone senza compromessi sul lato estetico. Un secondo modulo con periscopio 10x è stato aggiornato per garantire una qualità d’immagine superiore, grazie a lenti migliorate e stabilizzazione OIS più efficiente.

Design modulare e versatilità per i flagship

La linea include anche moduli con zoom ottico continuo e autofocus a più fasi, pensati per offrire versatilità fotografica in un solo componente. Samsung punta così a semplificare l’architettura interna dei telefoni di fascia premium, ottimizzando spazio e consumi energetici. L’approccio modulare permette ai produttori di selezionare combinazioni personalizzate in base ai target di mercato e alle dimensioni del dispositivo.

Integrazione prevista entro fine 2025

Secondo quanto comunicato, i nuovi moduli sono già in fase avanzata di sviluppo e saranno disponibili per l’integrazione commerciale nella seconda metà del 2025. Sebbene Samsung non abbia specificato a quali modelli saranno destinati, è plausibile che le prossime generazioni della serie Galaxy S o Z possano adottare queste soluzioni, aumentando ulteriormente le capacità fotografiche mantenendo design compatti.

Strategia industriale e innovazione

L’annuncio conferma l’impegno di Samsung Electro-Mechanics nel consolidare la propria leadership nel settore dei moduli fotografici per dispositivi mobili. L’azienda coreana intende rispondere alla crescente domanda di fotocamere avanzate su dispositivi sempre più sottili e leggeri, proponendo soluzioni che bilanciano performance e ottimizzazione dello spazio interno.