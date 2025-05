WhatsApp rivoluziona la privacy: username al posto del numero:

WhatsApp è pronta a introdurre una delle novità più attese degli ultimi anni, l’uso degli username al posto del numero di telefono. A differenza del passato, presto non sarà più necessario mostrare il proprio recapito personale per comunicare con chi non è nei nostri contatti. Il nuovo sistema, in fase di sviluppo nella versione beta 25.17.10.70 per iOS, punta infatti a trasformare l’identificazione degli utenti, garantendo loro una maggiore riservatezza. L’obiettivo dichiarato è quello di cercare di limitare l’esposizione di informazioni sensibili, come il numero di cellulare, nelle chat e nei gruppi.

WhatsApp: modifiche in tempo reale e nuovi strumenti di verifica

Al centro di questa trasformazione vi sarà la possibilità di creare un nome utente unico di WhatsApp, visibile al posto del numero nelle interazioni con contatti non salvati in rubrica. Sarà un identificativo scelto liberamente, ma dovrà rispettare alcune regole. Non saranno ammessi username già esistenti, né composti esclusivamente da simboli o numeri. I nomi dovranno includere almeno una lettera, contenere solo caratteri minuscoli, numeri, punti o underscore. Vietato iniziare con “www.” o concludere con estensioni di dominio. Anche la lunghezza dovrà rientrare in una fascia precisa, da tre a trenta caratteri. L’assenza di numeri identificativi extra, come accade invece su altre piattaforme, renderà ogni username assolutamente unico.

Una volta attiva, la funzione permetterà di modificare il proprio username in qualsiasi momento. Ogni variazione sarà notificata all’interno delle chat con un messaggio automatico. Chi riceve il messaggio saprà così che l’identificativo del proprio interlocutore è stato aggiornato. Per aiutare gli utenti nella scelta, WhatsApp introdurrà anche un tool su web per verificare la disponibilità del nome desiderato prima della registrazione.

Il rilascio ufficiale non è ancora avvenuto, ma la funzione è già presente nel codice della beta. Si ipotizza quindi che il debutto pubblico possa essere vicino. Intanto, WhatsApp continua a espandere le sue funzioni. Infatti è appena arrivata la versione per iPad e gli aggiornamenti di Stato ora includono anche musica, adesivi e nuove modalità fotografiche. Il 2025 si prospetta così come l’anno del rinnovamento per l’app di messaggistica, che punta sempre più su privacy, personalizzazione e sicurezza.