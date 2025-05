Amazon sconta a MENO di 80 euro questo monitor Philips

Un prezzo davvero di tutto rispetto per l’acquisto di uno dei monitor più economici attualmente in circolazione, in questi giorni è possibile pensare di mettere le mani sul monitor Philips 27E1N1100A su Amazon, con un risparmio praticamente mai visto prima d’ora.

Il dispositivo di cui vi parliamo nell’articolo è disponibile nella sua variante da 27 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel (FullHD per intenderci), affiancata dal tempo di risposta di 1 millisecondo, con refresh rate a 100Hz, per godere di una massima fluidità durante le sessioni di gaming ed una reattività che difficilmente ci si sarebbe potuti aspettare in questa fascia di prezzo.

Monitor Philips in promozione su Amazon per poco

La spesa per l’acquisto di questo monitor Philips è davvero in caduta libera, gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto economico, ma comunque sufficientemente qualitativo, possono pensare di aggiungerlo al proprio carrello su Amazon, poichè andranno a spendere solamente 79,99 euro per il suo acquisto a questo link.

A differenza di quanto accade con altri modelli più costosi, la base di appoggio non permette di regolare la visuale in altezza, ma solamente con una lieve inclinazione sull’asse orizzontale. La connettività è comunque molto buona nella parte posteriore, con la presenza di una porta HDMI 1.4, affiancata dalla presenza di una più classica VGA, pensata ed utilizzata nel caso in cui foste in possesso di un notebook o di un PC desktop più datato.

In ultimo, da non trascurare nemmeno la presenza del cosiddetto altoparlante integrato, utilissimo per non doversi affidare ad un impianto esterno, o all’audio del notebook, anche se comunque va detto che la qualità non elevatissima (e ce lo aspettavamo, dato il prezzo).