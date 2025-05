Fire TV Stick, sconti pazzi su Amazon: -43% per poco

Le Amazon Fire TV Stick sono sostanzialmente dongle da collegare ad un televisore, tramite la porta HDMI, per avere direttamente l’accesso alla rete internet, e con essa tutto ciò che effettivamente si può scaricare, come applicazioni per lo streaming, ma non solo. I prezzi di vendita, considerando i vari modelli proposti al pubblico, non sono mai troppo elevati, ma in questi giorni Amazon ha deciso di lanciare una promozione molto interessante che riduce la spesa da sostenere.

La variante che vi proponiamo nel nostro articolo è una delle più economiche, anche se va detto che è possibile scegliere tra innumerevoli modelli sul sito di e-commerce. Parliamo della Fire TV Stick 4K, caratterizzata appunto dalla possibilità di raggiungere una risoluzione massima in 4K, con supporto al WiFi dual-band per una connessione alla rete ancora pi rapida e stabile. Il prodotto è inoltre compatibile con Dolby Vision/atmos e HDR10+, permettendo al consumatore di accedere ad internet con l’installazione delle principali app di streaming: Prime Video, Disney+, Netflix, Now TV, RaiPlay e tante altre ancora.

Amazon Fire TV Stick 4K: un prezzaccio oggi

Il risparmio per tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare l’Amazon Fire TV Stick 4K è davvero importante, poiché si parte a tutti gli effetti da un listino iniziale di 69 euro (ed anche prezzo più basso degli ultimi 30 giorni), per scendere di addirittura il 43%, ed arrivare ad un valore finale odierno di 39,99 euro disponibile a questo link.

Il funzionamento è davvero semplicissimo, adatto ed alla portata di tutti, poiché basta collegare la stick direttamente nel televisore e seguire le istruzioni a schermo, controllando il tutto con il telecomando (che funziona a pile) incluso in confezione.