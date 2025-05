Reddit: nuovo sistema per distinguere esseri umani ed AI

Reddit si è trovato al centro di un acceso dibattito legato alla crescente presenza di contenuti artificiali. Secondo alcune voci sempre più insistenti, buona parte delle discussioni visibili sul sito non sarebbe frutto di autentiche interazioni tra persone, ma piuttosto il risultato di interventi automatizzati generati da intelligenze artificiali. Per arginare tale situazione, la piattaforma sta valutando di introdurre un sistema di verifica che costringa ogni utente a dimostrare la propria umanità.

Nuovo sistema in arrivo su Reddit: ecco come funziona

Tutto ha avuto inizio da una recente ricerca accademica. Un team dell’Università di Zurigo ha condotto un esperimento pubblicando circa 2.000 commenti sul subreddit r/changemyview. Ciò utilizzando profili gestiti interamente da AI. Gli interventi erano progettati per sembrare genuini e coinvolgenti, con lo scopo di verificare quanto potere persuasivo potessero avere. Secondo i risultati ottenuti gli utenti reali si sono spesso lasciati influenzare, confermando la capacità dell’intelligenza artificiale di mimetizzarsi in modo ottimale.

Dopo un iniziale disappunto per non essere stata coinvolta nello studio, Reddit ha dichiarato di voler implementare controlli più rigidi per distinguere tra esseri umani e sistemi automatizzati. Il CEO Steve Huffman ha annunciato che verranno adottati strumenti di verifica sviluppati con l’aiuto di partner esterni. L’identità reale dell’utente non sarà necessariamente richiesta, ma in alcuni Paesi si potrà arrivare alla verifica dell’età.

C’è però un lato negativo da mettere in evidenza. Da alcuni anni, molti utenti lamentato un drastico calo nella qualità delle conversazioni, dovuto anche a una moderazione automatizzata e a una gestione della community ritenuta troppo centralizzata. Tale scenario potrebbe portare ad un paradosso. Per proteggere la piattaforma dall’invasione dei bot, Reddit potrebbe finire per ostacolare proprio quegli utenti umani che hanno cercato per anni di denunciare il problema.

In particolare, ci si chiede se l’ennesimo strato di verifiche e controlli renderà Reddit un luogo migliore, o se finirà per allontanare definitivamente la sua base più fedele. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il futuro della piattaforma.