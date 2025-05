PlayStation: atteso per giugno un nuovo State of Play

PlayStation si prepara a tornare al centro della scena videoludica con un nuovo appuntamento dedicato ai suoi progetti, previsto per giugno. A lanciare l’indiscrezione è stato Jeff Grubb, noto giornalista e insider del settore, durante l’ultima puntata del podcast Giant Bomb. Secondo le sue fonti, infatti, Sony starebbe pianificando un secondo State of Play. È importante sottolineare, come evidenziato dallo stesso Grubb, che si tratterebbe di un evento di dimensioni ridotte, più focalizzato e snello rispetto ai grandi showcase a cui siamo abituati. Tale scelta comunicativa non sorprende davvero chi segue da vicino la strategia di PlayStation. L’azienda, infatti, negli ultimi due anni, ha progressivamente ridimensionato le sue presentazioni tradizionali a favore di State of Play più frequenti e mirati. Il format, infatti, permette di concentrare l’attenzione su uno o due titoli di rilievo, offrendo aggiornamenti rapidi ed un coinvolgimento elevato.

PlayStation pronta ad un nuovo State of Play?

Se la previsione di Grubb trovasse conferma, tra i protagonisti attesi potrebbe esserci Death Stranding 2, titolo di grande rilievo a poche settimane dal suo debutto. Con l’avvicinarsi della release, uno State of Play rappresenterebbe l’occasione perfetta per rinvigorire l’interesse e rispondere a eventuali domande rimaste in sospeso. Inoltre, in molti parlano anche di Starfield. La versione PlayStation 5 è ormai attesa da tempo e si ipotizza che sia già pronta per il lancio. Un breve segmento all’interno di uno State of Play permetterebbe a Sony di rafforzare l’idea di apertura verso titoli multipiattaforma.

Agli annunci, potrebbe aggiungersi anche Ghost of Yotei. Dopo l’annuncio ufficiale della data di uscita, sarebbe perfetto il contesto di uno State of Play per mostrare al pubblico un nuovo trailer. In un panorama in continua evoluzione, con sempre più manifestazioni online e live, la formula di PlayStation sembra giocare un asso nella manica, puntando sulla qualità dei contenuti e sulla rapidità di comunicazione. Non resta ora che attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony.