Da Esselunga trovi il meglio del tech: l’iPhone 15 è ora ad un PREZZO WOW

Esselunga vi dimostra che basta una corsia per acquistare un device tecnologico da paura. Un carrello, due giri tra i banconi troverete una grande sorpresa. E se tra il detersivo e la carta forno spuntasse il vostro prossimo smartphone? Suona strano? È proprio questo il bello. Perché Esselunga ha deciso di portarvi la tecnologia là dove nessuno se l’aspetta. Un’offerta da fermarsi e guardare due volte. Vi basta uno sguardo per capire che stavolta lo scontrino sarà speciale. Una spesa che fa venire voglia di tornare. E se state già pensando “ma sarà vero?”, lasciatevi guidare verso il display che vi cambierà la giornata. Curiosi? Fate un salto in store oppure scoprite cosa vi attende online. Ma attenti: potreste uscire con molto più di quello che pensavate.

Lo smartphone che non credevate di trovare da Esselunga

Lo trovate lì, tra le offerte da urlo di Esselunga. È il nuovo Apple iPhone 15, ed è pronto per stupirvi. La ricarica wireless è un piacere quotidiano: niente cavi, solo praticità. Appoggiate, caricate, via. Il design compatto (14,7×7,2×0,8 cm) entra in ogni tasca con eleganza. Scorrere, leggere, guardare: tutto sul display OLED 6,1”, nitido e fluido anche di notte. Le foto? Saranno tutte perfette. Selfie sempre al top con la fotocamera frontale da 12 Mpixel. Le riprese? Qualità video 4K super fluida. E la doppia fotocamera posteriore da 48 + 24 Mpixel vi regala colori incredibili, dettagli profondi e luce sempre sotto controllo. Panorami spettacolari con il grandangolo ultra chiaro.

Uno smartphone di fascia alta, ma con una sorpresa finale: solo 879 euro. Sì, proprio 879 euro. E solo da Esselunga e come sempre solo per un tempo limitato. Basta entrare in negozi o andando qui sul sito e farvi conquistare da questo stupendo smartphone e da tutta la sua tecnologia. Esselunga vi aspetta con tante altre offerte tech che non ti aspetti, dovete solo scoprirle. Non perdete le sue promo e risparmiate.