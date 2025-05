Amazon Made In Italy Days: fino al 2 giugno l’iniziativa che offre super sconti agli italiani

Arriva un nuovo evento importante per Amazon che avrà luogo proprio da oggi fino al 2 giugno. L’iniziativa riguarda i Made in Italy Days con prezzi ridotti al minimo per quanto concerne prodotti messi in vendita dalle piccole e medie imprese italiane. Ovviamente è stato scelto il periodo della Festa della Repubblica per poter dare un valore emotivo all’evento.

Dieci anni di Made in Italy su Amazon

La vetrina Made in Italy di Amazon compie dieci anni. Ad oggi siamo di fronte ad un’iniziativa che annovera al suo interno milioni di articoli distribuiti in tanti paesi, tutto a partire dal 2015 quando arrivò per la prima volta. Si tratterà quindi di una grande occasione per risparmiare e per valorizzare i prodotti realizzati in patria, con diverse disponibilità online da prendere al volo.

I settori rappresentati spaziano dalla gastronomia all’arredamento, dall’abbigliamento ai prodotti per la cura del corpo. Tra i brand messi in evidenza in questa edizione figurano:

Essenze.me : cosmetici formulati con rigore scientifico e sensibilità dermatologica;

Pelletterie Borghese : borse in pelle realizzate a mano;

D’Annata : olio extravergine d’oliva e specialità da tavola;

Marrocu Gioielli: gioielli artigianali prodotti in Sardegna.

Imprese storiche e sconti esclusivi

Accanto alle novità, sono protagoniste anche realtà consolidate della piattaforma, come:

YESPRESSO : capsule di caffè artigianali;

La Gondola : utensili per pasta in ottone e legno;

Mundialflex : materassi artigianali con tecnologie innovative;

Mobili Fiver: arredi venduti esclusivamente online dal 2011.

Secondo Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i partner di vendita di Amazon.it, questa edizione è speciale sia per il traguardo decennale raggiunto sia per la visibilità offerta a centinaia di aziende italiane che hanno saputo cogliere l’opportunità dell’e-commerce per internazionalizzare i propri prodotti.

L’iniziativa sarà attiva dal 26 maggio al 2 giugno sulla vetrina dedicata, con offerte selezionate e sconti esclusivi per valorizzare la qualità e la creatività del made in Italy.