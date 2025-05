WhatsApp: la super truffa sta svuotando numerosi conti in banca

A quanto pare la nuova frontiera della truffa qui in Italia non sono più gli SMS o le e-mail bensì la nota piattaforma di messaggistica istantanea più conosciuta in tutto il mondo, stiamo parlando di WhatsApp, i truffatori infatti da diverso tempo hanno abbandonato i metodi convenzionali in favore della piattaforma tinta di verde dal momento che quest’ultima, seppur in maniera totalmente inconsapevole e non collaborativa, permette di raggiungere una platea di utenti molto più ampia massimizzando dunque le probabilità di profitto, questo i truffatori lo sanno e dunque non hanno perso tempo ad adattarsi per poter aumentare i ricavi.

Ovviamente l’obiettivo di queste truffe online resta invariato, riuscire a ottenere informazioni sensibili dalle vittime che vengono attaccate in modo da poterle utilizzare a proprio vantaggio per penetrare addirittura nei conti correnti e svuotarli di tutti i risparmi in essi depositati, qui in Italia, purtroppo il fenomeno non è da meno e anzi colpisce costantemente in qualsiasi momento della giornata, come se non bastasse la nuova truffa letteralmente esplosa in tutta la penisola sfrutta le videochiamate messe a disposizione da WhatsApp, scopriamo insieme come funziona.

Truffa in videochiamata

La truffa di cui vi parliamo oggi esordisce direttamente nella vostra casella WhatsApp come un messaggio in arrivo dei truffatori che si spacciano per la vostra banca, questo messaggio contiene l’avviso di dover ricevere immediatamente una comunicazione davvero molto importante e urgente, questa comunicazione però può essere recapitata solo attraverso una video chiamata per motivi di sicurezza, così facendo dunque i truffatori inducono la vittima a cascarci avviando la video chiamata, una volta fatto poi verrà chiesto di attivare la condivisione schermo per poi effettuare l’accesso all’interno del proprio profilo Internet banking personale, ciò come potete intuire da voi darà completo accesso ai truffatori al vostro account bancario, dal momento che potranno copiare in tutta facilità le credenziali per accedere.