1Mobile: la super promo con il 5G conquista il mercato

Se vi siete resi conto che la vostra attuale promozione attivata sul vostro numero di cellulare non mi soddisfa più e non basta permettervi di arrivare a fine mese con sufficienti giga per navigare sicuramente è arrivato il momento di cambiare, la scelta di una promozione adatta e soprattutto sufficiente per le nostre necessità è a dir poco indispensabile dal momento che al giorno d’oggi lo è altrettanto restare connessi con la nostra vita digitale di tutti i giorni, soprattutto perché magari lavora spesso fuori sede e non ha a disposizione la connessione Wi-Fi del proprio salotto.

di conseguenza la scelta della promo più adatta diventa un dettaglio da non trascurare e anzi da valutare bene in modo da non avere nessun tipo di problematica alla fine del mese, fortunatamente qui in Italia i provider telefonici non mancano e offrono cataloghi di offerte davvero molto ricchi di opzioni variegate e stratificate in grado sostanzialmente di accontentare chiunque, da chi non vuole badare a spese e vuole una promozione priva di compromessi a chi invece si accontenta di giusto il necessario per fare tutto ciò di cui ha bisogno senza spendere un capitale.

L’offerta di 1Mobile

Se dunque state cercando una nuova promozione oggi, me ne raccontiamo una disponibile sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso, nello specifico chi decide di attivarla si garantisce l’accesso a 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo sarà di cinque euro per il primo mese e poi di 7,99 € al mese a partire dal secondo, il vero pezzo forte però consiste nella possibilità di accesso alla promo, quest’ultima infatti è dedicata a tutti coloro che effettuano la portabilità e quest’ultima sarà completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza senza nessun tipo di costo o limite particolare.

Se siete interessati, dunque recatevi sul sito ufficiale dell’operatore e attivatela direttamente online in pochi semplici clic.