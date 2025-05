Tim: ecco l’offerta per i giovani con tantissimi giga in 5G

Al giorno d’oggi, avere a disposizione una promozione ricca di giga, minuti ad SMS e indispensabile nel momento che questi consentono ai nostri smartphone di dare il meglio di se stessi, consentendoci di restare connessi con la nostra vita digitale in modo completo e soprattutto funzionale, l’offerta attiva nella Sim deve perciò essere in grado di offrire tutto è necessario per arrivare alla fine del mese senza troppe preoccupazioni, dunque, quando scegliete un’offerta da attivare la scelta deve essere certosina dal momento che bisogna ponderare le esigenze con le possibilità economiche.

Fortunatamente, il mercato italiano della telefonia vanta davvero tantissimi provider che mettono a disposizione cataloghi di offerte davvero variegati in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, ogni provider infatti vuole attrarre la maggiore fetta di utenza possibile con offerte stratificate e pensate per soddisfare chiunque, un nome che sicuramente al giorno d’oggi potrebbe interessarvi è quello di Tim, l’operatore nazionale italiano infatti da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza, recentemente sul suo sito ufficiale ha lanciato una promo dedicata ai giovani con meno di trent’anni, scopriamo insieme che cosa offre.

Una super offerta

L’offerta in questione dà accesso a chi decide di attivarla alla bellezza di 200 GB di traffico dati 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è tutto se a casa infatti avete una promozione di rete fissa sempre con TIM, la vostra promozione potrà essere evoluta e offrirvi giga illimitati in 5G ultra, il tutto in entrambi i casi ha solo 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include la Sim fisica o elettronica con cinque euro di credito al proprio interno.

Si tratta certamente di una promozione interessante dal momento che pochi provider garantiscono il 5G ultra attivo di default e soprattutto la possibilità di accedere ai giga illimitati, se interessati e rispettate questi requisiti non esitate ad attivarla.