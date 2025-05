Realme GT 7: potenza e prestazioni senza precedenti

In occasione dell’evento europeo “Endless Power Journey”, realme mostra tutte le straordinarie capacità delle tecnologie adottate nei suoi ultimi dispositivi. Focus in particolare sulla potenza della batteria. L’evento vanta una location diversa dal solito: una crociera esclusiva durante la quale è stato presentato il nuovo modello realme GT 7.

Durante l’esclusiva crociera organizzata dall’azienda, il dispositivo ha già conquistato un nuovo traguardo: il Guinness World Record per la maratona più lunga di film visti su smartphone. Con una riproduzione continua di diversi film per ben 24 ore, realme GT 7 ha superato le aspettative e i test previsti, dimostrando l’efficienza del dispositivo e al contempo stabilendo un nuovo record mondiale. Con questi risultati, GT 7 diventerà un punto di riferimento per l’autonomia della batteria nel mondo mobile.

Un incredibile record mondiale per realme GT 7: batteria che resiste a ben 24 ore di film visti senza tregua

La crociera organizzata per il lancio dell’ultimo modello realme si è svolta in diretta streaming sotto gli occhi di tutti. Il viaggio ha avuto inizio a Roma con un collegamento alla sede principale a Shenzhen, in Cina. La sfida per la maratona di film più lunga su dispositivi mobile è iniziata ufficialmente alle ore 18:00 del 22 maggio e si è conclusa esattamente 24 ore dopo, il 23 maggio sempre alle 18:00. Dopo le dovute verifiche, il dispositivo ha ottenuto la certificazione ufficiale da parte del comitato dei Guinness World Records.

realme GT 7 sarà dotato di una potente batteria da 7.000 mAh e supporterà la ricarica Ultra da 120 W. È inoltre certificato TÜV Rheinland per garantire ulteriormente una durata della batteria impeccabile. Con questo nuovo riconoscimento ufficiale a livello internazionale, l’azienda consolida ancora una volta la propria posizione come leader nel settore delle batterie per smartphone. Ricordiamo che il lancio sul mercato della serie realme GT 7 è in programma per il 27 maggio. La città scelta per la presentazione ufficiale è Parigi.