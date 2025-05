Naughty Dog: confermato un nuovo gioco segreto

Al momento, i riflettori siano ancora puntati su Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova IP sci-fi presentata ai The Game Awards 2024 da Naughty Dog. Eppure, sembra che le novità non siano finite qui. Secondo alcune voci, l’azienda è al lavoro anche su un secondo progetto, tenuto segreto fino ad ora. Dopo alcune indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da Neil Druckmann, figura centrale dello studio. Durante un’intervista rilasciata al podcast Press X To Continue, Druckmann ha ammesso che, oltre al progetto già annunciato, lo studio è impegnato nello sviluppo di un altro titolo single player ancora non rivelato.

Naughty Dog: nuovo titolo in arrivo

Druckmann non ha voluto svelare troppi dettagli, ha però sottolineato il suo coinvolgimento. Le prime indiscrezioni risalgono a marzo scorso, quando alcune fughe di notizie hanno fatto trapelare l’esistenza di un titolo non annunciato in sviluppo da circa tre anni. Da allora, le speculazioni si sono moltiplicate, ma la conferma di Druckmann rappresenta il primo riconoscimento ufficiale dell’esistenza di tale misterioso progetto.