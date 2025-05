Ferrari ripensa gli showroom, si parte da Samocar a Roma

Ferrari ha avviato un processo di rinnovamento della propria Corporate Identity attraverso il lancio del primo concessionario basato sui nuovi stilemi. Situato a Roma in Via Pinciana 65, lo showroom di Samocar rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la clientela del Centro Italia.

L’obiettivo della nuova Corporate Identityv è quella di porre al centro la community e i clienti, oltre ad offrire un’esperienza completamente immersiva nel marchio. Gli spazi fisici degli showroom diventeranno il luogo in cui ammirare la dedizione di Ferrari all’eccellenza e vivere la propria passione per la Casa di Maranello.

Il Cavallino Rampante è da sempre sinonimo di prestazioni, tecnologia e artigianalità ma questi valori devono essere comunicati attraverso l’eleganza e la modernità. Il nuovo corso stilistico di Ferrari racchiude tutti questi aspetti in un unico luogo che è il punto di contatto tra il brand e il cliente.

Ferrari ha rinnovato la Corporate Identity trasformando gli showroom in luoghi di incontro dedicati alla community

I concetti principali su cui sono basati i nuovi showroom Ferrari si basano su tre principi guida. L’azienda vuole offrire unicità dell’esperienza raccontando il brand, la sua storia e, soprattutto le supercar attraverso le qualità uniche di ciascuna vettura.

La community, inoltre, rappresenta il vero punto di forza del marchio e, per questo motivo, gli showroom devono comunicare senso di appartenenza. Le connessioni personali sono al centro dell’esperienza e all’interno di questi ambienti è possibile condividere la propria passione per i motori. Infine, i touchpoint pensati da Ferrari e implementati in Samocar uniscono il mondo digitale con quello fisico per creare un’esperienza su misura per il cliente.

Ferrari è un’azienda orgogliosamente Made in Italy e questo tema emerge chiaramente in ogni nuovo showroom. L’utilizzo di uno stile architettonico che ricalca quello dei borghi e delle città storiche permette di sentirsi immerso nell’italianità. L’utilizzo dell’arco all’ingresso del punto vendita e l’area centrale che ricorda una Piazza sono solo alcuni degli elementi del nuovo approccio.

A questi si aggiungono gli interni dello showroom realizzati con materiali di alta qualità che richiamano gli allestimenti utilizzati sulle Ferrari. In questo modo, è possibile toccare con mano l’artigianalità dei prodotti e, al tempo stesso, il design funzionale ma ricercato.