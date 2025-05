Very Mobile: il 5G non è mai stato così economico

Se state cercando una nuova promozione dal momento che quella che utilizzata attualmente non soddisfa più le vostre esigenze come un tempo sicuramente il mercato italiano della telefonia può avere quello che state cercando, attualmente infatti le parole d’ordine sono sicuramente giga, minuti ed SMS che devono sempre abbondare all’interno della promozione che scegliete di attivare sul vostro numero di cellulare, i provider italiani per fortuna garantiscono cataloghi di offerte sembra davvero molto ricchi e soprattutto con promozioni stratificate in modo da accontentare le esigenze di tutti i consumatori, infatti all’interno di questo mercato tutti provider concorrono per cercare di diventare un punto di riferimento.

Un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro e l’operatore tinto di verde Very Mobile, quest’ultimo da diverso tempo è diventato una vera e propria certezza dal momento che garantisce promozioni davvero molto interessanti e con caratteristiche perfettamente allineate con un mercato competitivo e che non lascia spazio ad errori, sul suo sito ufficiale infatti recentemente è apparsa una nuova promozione che rende il 5G davvero accessibile a chiunque, diamo uno sguardo insieme.

Una super promozione a basso prezzo

L’offerta in questione garantisce a chiunque decida di attivarla la bellezza di 150 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo mensile ammonta a 5,99 € fissi per sempre, per il resto la Sim e la sua spedizione sono completamente gratuiti e dunque al momento del check out pagherete solamente la quota mensile per il costo della promozione, come se non bastasse e anche disponibile il formato eSIM e l’attivazione può essere fatta con comodamente online tramite l’accesso SPID.

L’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali consultabili all’interno del sito ufficiale e può essere attivata solo entro il 29 maggio, dunque se siete interessati affrettatevi prima che la promozione scada e venga rimossa.