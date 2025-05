Motorola Moto G85 va a RUBA a questo prezzo su Amazon

Offerta da non perdere assolutamente di vista se volete avere il massimo risparmio possibile sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione, che vi permetta di spendere molto meno di quanto avreste mai immaginato. Il modello che non dovete assolutamente perdere di vista è il Motorola Moto G85, un dispositivo che è sul mercato da un paio d’anni, ma che risulta essere più che bilanciato in termini di funzionalità e prestazioni, grazie proprio allo sconto applicato da Amazon.

Osservandolo meglio da vicino possiamo notare la presenza di un processore di ottima qualità, un Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, octa-core che presenza una frequenza di clock a 2,2GHz, con affiancata la GPU Adreno 619, ed una configurazione che comunque risulta essere più che interessante per la fascia di prezzo: 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 1TB).

Motorola Moto G85, lo sconto su Amazon è da pazzi

E’ finalmente arrivata l’occasione che tutti stavate aspettando, il Motorola Moto G85, nella sua versione con 8GB di RAM e 256GB di ROM, può essere acquistao su Amazon con un risparmio del 46%, partendo da un listino di 329 euro. La spesa quindi viene ridotta a soli 179 euro, in questo modo potrete averlo direttamente presso il vostro domicilio con garanzia di 2 anni ed ovviamente completamente sbrandizzato. L’ordine lo potete effettuare qui.

I punti di forza di questo smartphone non terminano chiaramente qui, è difatti presente una batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida per poter tornare ad utilizzare il device in pochissimo tempo, con sistema operativo Android 14 (ma possibilità di installare anche le versioni successive), per finire con un doppio comparto fotografico posteriore.