Recensione Hyundai INSTER 49 kWh XCLASS con Tech Pack: un’auto elettrica cittadina dal grande carattere

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto l’occasione di testare in modo approfondito la Hyundai INSTER 49 kWh XCLASS Tech Pack, una vettura elettrica che, per dimensioni e struttura, viene pensata prima di tutto per un utilizzo cittadino, ma che allo stesso tempo presenta una buona versatilità ed un prezzo di listino davvero interessante: soli 30’700 euro di listino, in offerta promozionale (Hyundai Vela) a 26’900 euro con sconto di 5’500 euro ed inclusi cavo e wallbox. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

https://www.youtube.com/watch?v=k6_CrVzhMoY

Il design è sicuramente il suo punto di forza, una vettura che riesce perfettamente a distinguersi dalla massa portando il giusto mix tra linee sinuose e curve con dettagli spigolosi. Il frontale presenta una completa rivoluzione, un taglio netto con il passato ed un’estetica in salsa futuristica, il gruppo ottico viene diviso in più parti, con una matrice che percorre l’intero cofano spostandosi da una parte all’altra, affiancata dalla presenza di due gruppi circolari posti appena sotto.

La fiancata perde le curve dell’anteriore acquisendo linee più spigolose, osservandola sembra quasi un fuoristrada, con i passaruote in rilievo rispetto alla scocca, ed una finitura in plastica di colorazione nera che crea il giusto contrasto con la carrozzeria della vettura. I cerchi in lega da 17 pollici presentano una trama che ricorda i mezzi del passato, andando a spezzare la modernità che invece contraddistingue tutto il design.

Il posteriore riprende quanto abbiamo visto anteriormente, con una linea di fari a matrice esattamente appena sotto il lunotto, a cui si aggiungono due gruppi circolari ai lati della targa. Il portellone del bagagliaio non è elettroattuato, e nasconde qualche piccola chicca, in quanto i sedili posteriori possono raggiungere tre posizioni differenti, andando a modificare la sua capacità: in posizione standard è di 280 litri, spostandoli più avanti si raggiungono 351 litri, mentre abbattendoli 1059 litri. Nel complesso le dimensioni della vettura sono perfette per un utilizzo cittadino, pari a 3,82 x 1,61 x 1,57 metri, passo di 2,58 metri e peso a vuoto di 1’410kg.

Interni e Infotainment

Gli interni riprendono in parte la colorazione esterna, proponendo un look più giovanile e moderno, adottando uno stile e materiali che potremmo definire atipici. I sedili sono comodi, è presente sufficiente spazio per le gambe, mancano le bocchette dell’aerazione tra i due sedili anteriori, anche se troviamo una buona dotazione del sistema audio con altoparlanti dislocati per tutta la vettura. Spostandoci al posto di guida possiamo scoprire un sistema di infotainment che rappresenta il giusto mix tra modernità e tasti fisici. Sono presenti due schermi (cockpit e centro di controllo) da 10,25 pollici di diagonale, al cui sotto trovano posto porte USB-C e USB-A per la ricarica di dispositivi, alloggiamento per la ricarica wireless, nonché tutto il sistema di climatizzazione automatica regolabile con pulsanti fisici (nella nostra versione i sedili sono riscaldati).

Il cambio (automatico) è posto direttamente dietro al volante, il quale presenta una forma leggermente più ovalizzata (riprende le altre auto Hyundai della serie Ioniq), sul quale sono dislocati tutti i pulsanti fisici per la gestione delle chiamate, il selettore della modalità di guida, la navigazione all’interno dei menù e la selezione degli ADASS di secondo livello (inclusi nel prezzo). L’infotainment è completamente identico a quanto visto nelle altre recensioni delle vetture Hyundai, con possibilità di disattivare gli ADASS ad ogni accensione del veicolo; è presente il supporto ad Android Auto e Apple CarPlay, ma solo con il collegamento cablato.

Motore e Prestazioni

Il motore elettrico della Hyundai INSTER 49 kWh XCLASS Tech Pack è da 115CV e 85kW, con una coppia massima di 147Nm, niente male in termini di spinta, ed accelerazione da 0-100km/h in 10,6 secondi (velocità massima di 155km/h). Il consumo medio si aggira attorno ai 14,9 kWh ogni 100km, considerando un ciclo misto, oltre che una serie di funzionalità interessanti per quanto riguarda la ricarica (lo sportellino è presente anteriormente con presa di tipo 2 e CCS Combo 2). Le velocità di ricarica sono elevate, considerando la AC si ricarica a 11kW con il 100% in circa 4 ore e 35 minuti, mentre la DC in circa 30 minuti si ha il 70% di energia (85kW al massimo). Nel complesso l’autonomia, considerando trazione anteriore con cambio automatico, può raggiungere all’incirca 370km.

La vettura si guida molto bene sia in città che in condizioni differenti, offre una manovrabilità davvero eccellente, una buona tenuta di strada ed una rumorosità estremamente ridotta. Dietro al volante sono poste due levette, da utilizzare per incrementare o diminuire la potenza della frenata rigenerativa, fino ad arrivare all’i-pedal, che altro non è il nome con cui Hyundai chiama la guida one-pedal.

Conclusioni

In conclusione la Hyundai INSTER 49 kWh XCLASS Tech Pack è sicuramente un’auto ben fatta, utile sia in città che su strade extraurbane, i suoi punti di forza sono chiaramente il design moderno, una buona autonomia (affiancata dalla velocità di ricarica), e sicuramente il prezzo di vendita. Al giorno d’oggi è difficile trovare un mezzo di questa qualità a meno di 30’000 euro, che integra anche un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori, vetri posteriori oscurati e la funzione V2L (Vehicle-to-load), per ricaricare dispositivi esterni fino a 3,6kW.