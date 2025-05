Fortnite: nuovo blocco in arrivo sui dispositivi Apple

Sembra che lo “scontro” tra Epic Games ed Apple sia ancora piuttosto aspro. A tal proposito, le ripercussioni si stanno estendendo oltre l’Atlantico. Gli sviluppatori di Fortnite hanno, infatti, reso noto che Apple ha nuovamente bocciato la richiesta di reinserire il titolo nell’App Store. Bloccando così il gioco non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa. In molti si aspettavano un intervento da parte del DMA. Quest’ultimo, varato per permettere ai consumatori di installare applicazioni anche al di fuori dello store ufficiale, sembrava la chiave per far tornare Fortnite sugli iPhone e sugli iPad dei fan europei. Invece, l’ultimo verdetto di Cupertino estende il veto a ogni tentativo di distribuzione. Lasciando milioni di utenti con il gioco inaccessibile.

Apple: niente Fortnite sui dispositivi iOS

Epic Games aveva già sfruttato una recente sentenza favorevole in tribunale negli Stati Uniti. Quest’ultima impediva ad Apple di proibire link e sistemi di pagamento esterni. Dopo tale sviluppo, l’azienda aveva ripresentato Fortnite con un nuovo sistema di acquisti in-app. Ma il risultato non è stato dei migliori, con il rifiuto definitivo di Apple. La conferma arriva sulla pagina ufficiale di Epic Games su X. Qui il team ha annunciato il blocco definitivo del gioco negli Stati Uniti ed anche in Europa. A tal proposito, Tim Sweeney, CEO di Epic, accusa Apple di aver strumentalizzato il processo di revisione delle app per eliminare la concorrenza.

Il centro della controversia risiede nella commissione del 30% applicata da Apple alle transazioni in-app, troppo elevata per Epic. L’azienda, dunque, nel 2020 aveva introdotto nel proprio gioco un gateway di pagamento autonomo. Violando così le linee guida di Cupertino. Quella manovra provocò l’immediata rimozione di Fortnite dall’App Store e diede inizio a una battaglia legale che non accenna a placarsi.

Non è ancora chiaro se la decisione di bloccare Fortnite in Europa sia da attribuirsi a un ordine diretto di Cupertino o se si tratta di una misura precauzionale di Epic stessa. Quel che resta certo è che la scalata del gioco per tornare nell’App Store rimane ardua. Per gli utenti non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi sviluppi.