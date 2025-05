Esselunga, che offerte: elettrodomestici top a prezzi pazzeschi

Da Esselunga arriva una ventata di freschezza, tecnologia e offerte che fanno girare la testa. Perché spendere troppo quando puoi spendere bene? Ti capita mai di aprire il frigo e trovare il nulla cosmico? O di dover rifare il lavaggio per la terza volta perché i panni puzzano di acqua stagnata? Non sei solo. Ma sai cosa puoi fare? Passare da Esselunga e cambiare la tua quotidianità, con un tocco di novità e tanto comfort. Le promozioni di Esselunga sono così buone che ti chiedi: è tutto vero? Sì, lo è. E se fosse il momento giusto per dire addio ai vecchi elettrodomestici?

Super offerte Esselunga: elettrodomestici per chiunque

Iniziamo in grande con il Frigorifero combinato SHARP SJ-FBA09DMXWE alla bellezza di appena 449 euro: spazioso, elegante, silenzioso. Perfetto per la tua cucina moderna. Cerchi freschezza e stile? Il Frigorifero Combinato SAMSUNG RB38C600DSA ora è da Esselunga 599 euro ed è una vera meraviglia tecnologica. Design pulito, efficienza energetica top. Lavi forse spesso parecchi panni e vuoi il meglio? La Lavatrice Crystal Clean SAMSUNG al prezzo stracciato di 539 euro è super silenziosa e potente. E con il -10%, è tua ora a 449 euro. Per chi ama la comodità, la Lavatrice carica dall’alto CANDY CST 282D2/1-11 399 euro è compatta e pratica. La si può posizionare praticamente ovunque e la trovi a questo costo speciale solo da Esselunga.

Hai poco spazio? Il Frigorifero combinato CANDY CNCQ2T618EB a 449 euro è alto, capiente e dal design smart. Vuoi un lavaggio impeccabile? La Lavatrice HOOVER HW 28AMB/1-S in promo a 329 euro è potente e rapida. E pure bella da vedere. Precisione giapponese? La Lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA a 339 euro ha un cestello enorme e programmi intelligenti. Ultima chicca da Esselunga: la Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 a 279 euro. Raffredda i tuoi vini con stile. Brinda ogni giorno! Fai un salto da Esselunga: qualità, risparmio e stile ti aspettano. E il bello? Devi solo cliccare qui su per avere quel che vuoi.