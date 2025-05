Notebook HP Pavilion al prezzo più BASSO con l’ottima OFFERTA Amazon

Riduzione importante per gli utenti che vogliono acquistare un notebook HP di ultima generazione, trattasi del modello HP Pavilion Plus (variante 14-ew1004sl), dispositivo che abbraccia perfettamente la fascia intermedia, riuscendo in questo modo a facilitare l’acquisto da parte di coloro che vogliono il massimo, ma non sono disposti a spendere cifre troppo elevate su Amazon.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un processore Intel Core Ultra 5-125H, con a fianco la scheda grafica Intel Evo Edition e supporto all’intelligenza artificiale, con una configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il display è da 14 pollici di diagonale, trattasi di un bellissimo IPS LCD con risoluzione in 2K e 300 nits di luminosità massima, ma soprattutto con refresh rate che si estende fino a 300Hz. Il sistema operativo è Windows 11, con la presenza di una webcam da 5 megapixel, ed una connettività che si appoggia a WiFi 6E dual-band oltre al bluetooth.

Notebook HP Pavilion è disponibile al prezzo più basso

Un’occasione più unica che rara per acquistare notebook HP Pavilion su Amazon, difatti in questi giorni è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 649,99 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche possibilità di riceverlo a casa in pochissimi giorni dall’acquisto stesso. Ordinatelo premendo qui.

L’autonomia del notebook è complessivamente molto buona, ma ancora meglio è il supporto alla ricarica rapida (HP Fast Charge), che permette la sua ricarica in soli 30 minuti fino al raggiungimento del 50% della carica complessiva. Il processore è un Intel Evo Edition, soluzione che risulta essere molto più vicina alle esigenze degli utenti, anche in termini di accessibilità rapida diretta al sistema stesso, ma non solo.