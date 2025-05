Fastweb: mai senza giga con questa super offerta mobile

Al giorno d’oggi, un elemento che sicuramente non deve mai mancare all’interno dell’esperienza d’uso dei nostri smartphone e senza alcun dubbio una promozione in grado di garantirci tutto il necessario per poter restare sempre connessi con la nostra vita digitale, all’interno di ogni smartphone, infatti è sempre presente una Sim con attiva una promozione che garantisce minuti, SMS e giga per navigare senza nessun tipo di preoccupazione anche quando siamo fuori dal salotto di casa, ogni utente ovviamente deve attivare una promozione che gli garantisca tutto il necessario in base alle sue necessità e possibilità economiche.

Fortunatamente in Italia i gestori telefonici sono davvero tanti garantiscono cataloghi di offerte decisamente variegati in grado di soddisfare l’esigenze della stragrande maggioranza dei consumatori, ogni catalogo infatti garantisce caratteristiche decisamente diversificate e con prezzi adatti alle necessità di tutti i clienti, tra questi provider che potrebbe risultare interessante ovviamente è Fastweb, il provvede tinto di giallo infatti è diventato una vera e propria certezza da ormai diverso tempo, grazie alle sue promozioni sempre al passo coi tempi e con costi davvero interessanti, scopriamo insieme la sua offerta più venduta che garantisce tantissimi dati in 5G ad un prezzo davvero ottimo.

5G attivo di default

L’offerta disponibile sul suo sito ufficiale garantisce in caso di attivazione 150 GB di traffico dati connettività 5G superveloce di Fastweb con 100 SMS verso tutti e minuti limitati verso tutti, il costo ammonta a 8,95 € al mese, in più al momento della attivazione, dovrete corrispondere un contributo di 10 € per la Sim fisica o se preferite per la Sim elettronica, quest’ultima utilizzabile ovviamente solo se il vostro smartphone supporta questo formato, una volta completata la procedura di attivazione online potrete fin da subito iniziare ad utilizzare la vostra nuova promozione nel caso optiate per la Sim elettronica, in caso contrario dovrete attendere l’arrivo della fisica, la cui spedizione è inclusa nel prezzo.