Aspirapolvere lavapavimenti Dreame a prezzo folle: Amazon la sconta di 100€

Il DREAME H15 Pro Heat è un’aspirapolvere lavapavimenti che si contraddistingue grazie a un design compatto e leggero che consente dunque di portare a termine le pulizie degli ambienti di casa in modo pratico e senza sforzi.

Nello specifico, l’H15 Pro Heat dispone di un design piatto a 180° per la pulizia automatica che consente di ottenere un migliore risultato anche nelle aree difficili. Oltre a ciò, un’esperienza d’uso ottimizzata viene assicurata anche tramite il controllo via app che permette all’utente di gestire tutto da remoto.

Dreame H15 Pro Heat: caratteristiche

Se volete avere una casa con una pulizia impeccabile non potete non approfittare dello sconto disponibile grazie ad Amazon su questa aspirapolvere lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat.

Tra i punti di forza che contraddistinguono questo modello non manca una potenza di aspirazione da 22.000 Pa che consente di eliminare senza sforzo sporco e detriti più pesanti, aspirando la sporcizia dagli angoli nascosti.

Oltre a ciò, per ottenere un risultato ottimale dopo l’aspirazione, la modalità acqua calda è perfetta per poter lavare via le macchie con 20 minuti di autonomia, mentre la modalità silenziosa pulisce a fondo senza disturbare con 72 minuti di autonomia.

Infine, questa H15 Pro Heat è in grado di adattandosi ai diversi livelli di sporcizia, per una pulizia più accurata personalizzando le modalità di pulizia. In questi casi, con la modalità Auto-pulizia, l’aspirapolvere rileva la sporcizia della spazzola e attiva il lavaggio fino a 100°C, migliorando pulizia e prestazioni con il minimo sforzo.

Che aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa occasione per avere una casa pulita alla perfezione! Approfittate subito dello sconto messo a disposizione da Amazon per acquistare aspirapolvere lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat al prezzo di soli 599 euro anziché 699 grazie a un -14%.