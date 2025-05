Amazon è FOLLE con l’offerta BOMBA su Nothing Phone (3a)

Il prezzo di vendita di Nothing Phone (3a), uno smartphone di fascia media, è davvero molto più basso del normale, in questo modo il consumatore si ritrova a poter approfittare di ottime specifiche tecniche generali, riuscendo allo stesso tempo a spendere meno del solito. La versione che oggi può essere acquistata a basso costo prevede un quantitativo di memoria interna complessivamente molto valido, pari a 128GB, ma sempre non espandibile con microSD.

Le dimensioni sono relativamente nella media, proprio perché lo smartphone riesce a raggiungere un peso di 201 grammi, con 163,5 x 77,5 x 8,4 millimetri di spessore, appoggiandosi allo stesso tempo su un ampio display da 6,77 pollici di diagonale, che raggiunge risoluzione 1080 x 2412 pixel, un AMOLED con 387 ppi, oltre 120Hz di refresh rate ed un’ottima protezione Panda Glass. Il processore riesce a garantire nel complesso discrete prestazioni, è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, al cui fianco trova posto una GPU Adreno 710 di buona qualità.

Se volete avere ogni giorno le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis sul vostro smartphone, andate subito ad iscrivervi al canale Telegram ufficiale che si occupa di Amazon.

Amazon da sogno con lo sconto su Nothing Phone (3a)

Lo sconto che nessuno si aspettava di vedere è finalmente arrivato, il Nothing Phone (3a) è disponibile all’acquisto in questo periodo con un risparmio di 50 euro sul valore consigliato, cosicché l’utente non sarà più costretto a spendere 349 euro per l’ordine, ma dovrà versare un contributo corrispondente a 299 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Ottima attenzione al dettaglio anche nel comparto fotografico, difatti nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori differenti tra loro, i cui principali sono accomunati dalla presenza di 50 megapixel, mentre il terzo è un 8 megapixel comunque di ottima qualità. Anteriormente spicca la presenza di una fotocamera da 32 megapixel con apertura F2.5.