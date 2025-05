Svelati i primi dettagli sul OnePlus 15: la fotocamera punta in alto

In attesa dell’annuncio ufficiale, il OnePlus 15 è già al centro dell’attenzione grazie a nuove indiscrezioni trapelate online. Il prossimo gioiello della casa cinese dovrebbe arrivare sul mercato a ottobre. Anche se alcuni dettagli rilevanti stanno già alimentando il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Le anticipazioni, pubblicate dal noto insider Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, parlano di un comparto fotografico di alto livello, ancora in fase sperimentale. Secondo quanto emerso, lo smartphone sarebbe dotato di tre fotocamere, tutte con risoluzione da 50MP e uno zoom ottico 3x. Si tratterebbe di una configurazione con sensore principale, teleobiettivo e ultra-grandangolo. Caratteristiche pensate per offrire prestazioni elevate in ogni contesto fotografico.

OnePlus 15: design ispirato e specifiche tecniche da primo della classe

Il modello, indicato con il nome in codice SM8850, sembra puntare su una scheda tecnica da vero top di serie. La qualità delle immagini potrebbe quindi essere uno degli elementi centrali del dispositivo, che si prepara a competere direttamente con i migliori marchi, come Samsung, Xiaomi e Honor. In un mercato in continua evoluzione, in cui le fotocamere rappresentano un elemento sempre più decisivo, la scelta di tripli sensori ad alta risoluzione rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni di OnePlus.

Oltre alle fotocamere, sono emersi anche alcuni indizi su altre caratteristiche fondamentali del OnePlus15. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il nuovo processore Snapdragon 8 Elite 2, che Qualcomm presenterà ufficialmente a settembre. Si tratta di un chip pensato per garantire potenza e fluidità anche nelle operazioni più complesse. Il display sarà piatto, con una risoluzione da 1.5K, mentre il retro del potrebbe richiamare da vicino lo stile degli ultimi modelli di iPhone. Una scelta estetica audace, che potrebbe però dividere il pubblico.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 6500mAh, con supporto alla ricarica rapida da circa 100W. Tutte caratteristiche che garantirebbero un’ottima autonomia e tempi di ricarica molto contenuti. Resta però fondamentale sottolineare che tali informazioni non sono ancora state ufficializzate da OnePlus. Di conseguenza finché l’azienda non si esprimerà nulla può essere considerato certo, per quanto le fughe di notizie possano apparire dettagliate e credibili. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per scoprire cosa riserverà davvero questo nuovo e atteso smartphone.