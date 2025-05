Google si prepara a sfidare Pinterest con una nuova piattaforma

Google sta per svelare una funzionalità che potrebbe essere un potente concorrente per Pinterest. Vorrebbe offrire agli utenti un modo innovativo per organizzare e salvare le immagini in base a temi specifici. Il lancio è previsto per la conferenza Google I/O 2025. Secondo quanto riportato da The Information, la piattaforma di Google consentirà agli utenti di creare cartelle tematiche per raccogliere idee. Soprattutto in ambiti come la moda e il design d’interni. Il tutto attraverso una ricerca visiva avanzata.

La strategia di Google è quella di voler proteggere le sue entrate pubblicitarie

La nuova funzionalità potrebbe sembrare simile a Pinterest. Invece si prevede che si differenzi per un approccio più essenziale. L’idea alla base del servizio è quella di permettere agli utenti di raccogliere immagini senza dover necessariamente entrare in una dimensione sociale. In questo modo, Google punta a offrire una piattaforma che funzioni più come una “bacheca digitale”. Gli utenti possono organizzare e condividere contenuti salvati dal web. Ma senza le caratteristiche social che sono da sempre il cuore di Pinterest.

Dietro questa nuova iniziativa c’è una strategia più ampia. Google infatti vuole proteggere il suo monopolio nelle ricerche commerciali. Queste sono cruciali per il suo modello di business pubblicitario. Negli ultimi tempi, infatti, l’azienda ha visto una parte delle proprie ricerche, spostarsi verso ChatGPT di OpenAI. Nonostante queste non portano guadagni pubblicitari, il colosso è consapevole che, con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, anche il settore commerciale potrebbe subire un cambiamento significativo.

Oltre al nuovo servizio visivo, Google I/O 2025 promette altre interessanti novità. Tra queste, si vocifera di un software development lifecycle agent, pensato per supportare gli sviluppatori nell’individuare bug e vulnerabilità nei programmi. Inoltre, ci si aspetta che l’assistente basato su intelligenza artificiale Gemini venga integrato in vari dispositivi, inclusi visori e occhiali Android XR, e nel browser Google Chrome per una navigazione sempre più intelligente.

Il Google I/O 2025, che si terrà dal 20 al 21 maggio, si preannuncia ricco di annunci rivoluzionari per l’ecosistema dell’azienda. Per gli appassionati, il 20 maggio sarà anche l’occasione per un’anteprima dedicata ad Android, anticipata dal “The Android Show: I/O Edition”.