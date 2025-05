Esselunga, ora si gioca sul serio: PS5 Slim in GRANDE OFFERTA

Ve li ricordate quei pomeriggi? Quelli con la merenda sul tavolino, il joystick in mano e la PlayStation accesa? Ogni gioco era un’avventura. Bastava premere “Start” per dimenticare i compiti. Le partite a turno tra fratelli, le urla per chi perdeva. Il suono dei primi giochi era metallico, ma sembrava un’orchestra. Gli amici bussavano alla porta e si entrava nel mondo virtuale in pochi secondi. Non servivano connessioni rapide, bastava un cavo e tanta fantasia. E oggi? Le emozioni non sono cambiate, ma la tecnologia sì. Serve ancora spegnere metà casa per giocare? Serve ancora soffiare sui dischi per farli partire? Esselunga dice di no. Ora si gioca meglio, ovunque, senza fatica. Sì, anche sul divano di sempre. Perché ogni generazione ha la sua console. E questa è la vostra. Veloce, silenziosa, compatta. Una console che trasforma ogni TV in uno spettacolo. E che trovate solo da Esselunga a un prezzo che non avete mai visto prima. Vi serve altro per premere “Start”?

Da Esselunga c’è l’offerta più bollente del giorno

Esselunga non si limita a vendere ma regala letteralmente delle gioie. La nuova PS5 Slim è vostra a 479,99 euro, ed offre il top del top delle console. Cominciamo dallo spazio: ben 1TB di memoria. Scaricate tutto, senza cancellare. Poi c’è il cuore della console, il processore AMD Ryzen Zen 2. È reattivo, fluido, incredibilmente silenzioso ed anche sotto sforzo, non perde un colpo. Lo schermo esplode grazie al cavo HDMI 2.1. Cosa vedete? Una risoluzione 8K Ultra HD. Scene nitide, colori forti, ogni dettaglio al massimo. Il vero tocco in più? Il controller DualSense. Non vibra: risponde. Ogni impulso è diverso, ogni pressione ha un effetto. Le mani capiscono il gioco. E per la connessione? La PS5 Slim monta il Bluetooth 5.1. Cuffie, microfoni, accessori: tutto si collega al volo. Pesa solo 3,2 kg, ma sprigiona potenza pura. Non serve spazio, non serve tempo. Serve solo andare da Esselunga che vi sta aspettando. La PS5 Slim a 479,99 euro è qui. Andate ora sul sito.