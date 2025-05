Volkswagen ID.2: svolta elettrica con MEB Plus e LFP

Il 2026 sarà l’anno in cui Volkswagen proverà a riscrivere le regole della mobilità elettrica. In arrivo la ID.2, una compatta a batteria che promette di essere più accessibile che mai, con un prezzo di partenza fissato a 25.000 euro. Si cerca di portare l’elettrico a un pubblico molto più ampio, grazie a un mix tra innovazione tecnica e contenimento dei costi. L’attesa cresce. La Volkswagen ID.2 sarà il primo modello del marchio tedesco a utilizzare le nuove batterie LFP (litio-ferro-fosfato), scelte per il loro minor costo e maggiore durata rispetto alle più costose NMC. Una svolta? Probabile, soprattutto per chi finora ha visto l’elettrico come un lusso. Le batterie saranno prodotte nel nuovo impianto Volkswagen di Salzgitter, vero e proprio centro nevralgico per la trasformazione industriale del Gruppo.

Una base tutta nuova per il futuro Volkswagen

La ID.2 sarà anche il primo modello costruito sulla nuova piattaforma MEB Plus, evoluzione tecnica della MEB. Secondo quanto anticipato da Volkswagen, questa architettura porterà con sé tempi di ricarica ridotti e maggiore autonomia. Le promesse parlano chiaro: ricarica fino a 200 kW e autonomia che potrebbe arrivare a 700 km. Una nuova generazione di auto elettriche si prepara a scendere in strada. Il CEO Thomas Schäfer ha confermato che l’aggiornamento riguarderà anche altri modelli come le Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.7, tutti pronti ad adottare le batterie LFP. Il passaggio sarà esteso a tutta la gamma ad eccezione dei veicoli ad alte prestazioni, che continueranno ad affidarsi alla chimica NMC.

Cosa rende però le batterie LFP così speciali? Offrono una maggiore stabilità termica, costi ridotti e una vita utile più lunga. Perfette per i veicoli di volume, nonostante una densità energetica inferiore. Un compromesso accettabile, soprattutto se a beneficiarne è il prezzo finale del veicolo. Non è ancora chiaro quali saranno le capacità offerte né i tempi esatti di ricarica. I dettagli tecnici completi devono ancora essere svelati, ma l’attesa cresce. Volkswagen punta a conquistare il mercato con una formula che unisce convenienza, innovazione e concretezza.