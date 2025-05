Apple lavora a Face ID invisibile per design minimal

A quanto pare, il Face ID sotto lo schermo non è più solo un sogno futuristico da concept video su YouTube. Secondo Ross Young – uno che di display ne sa parecchio, ex CEO di Display Supply Chain e oggi vicepresidente di Counterpoint Research – Apple sarebbe pronta a fare il grande passo nel 2026, con i modelli Pro di iPhone 18.

Face ID sparisce, resta la fotocamera

La notizia arriva da una conferenza di settore, dove Young ha condiviso qualche dettaglio interessante: Apple starebbe lavorando per nascondere del tutto i sensori del Face ID sotto il display, dicendo quindi addio (o quasi) all’ormai celebre Dynamic Island. Sì, proprio quella “pillola” nera animata che ha debuttato nel 2022 con iPhone 14 Pro e che oggi conosciamo come il cuore delle notifiche interattive e delle animazioni in tempo reale.

Ma attenzione: niente sparizione totale per ora. Anche se i sensori Face ID potranno essere nascosti sotto lo schermo, la fotocamera frontale resterà visibile con un piccolo foro. Il motivo? Le tecnologie attuali per le fotocamere under-display non sono ancora all’altezza per quanto riguarda la qualità delle immagini. E Apple – lo sappiamo – non è tipo da lanciare qualcosa se non è pronta al 100%.

Il risultato? Una possibile nuova estetica per l’iPhone, con un solo piccolo foro visibile e una Dynamic Island che, pur cambiando forma, potrebbe continuare a vivere come interfaccia software. Insomma, meno ingombri sul display ma l’esperienza resta.

Anche Wayne Ma di The Information ha confermato qualcosa di simile: nel suo report di inizio maggio si parla di un iPhone 18 Pro con Face ID invisibile e una sola apertura per la selfie cam, posizionata – forse – in alto a sinistra.

Apple sembra quindi voler spingere verso un design sempre più pulito, ma senza sacrificare sicurezza e funzionalità. E se tutto andrà come previsto, nel giro di un paio d’anni potremmo davvero trovarci tra le mani un iPhone con un display finalmente quasi tutto schermo.