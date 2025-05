1Mobile: con questa promo polverizzata la concorrenza

Per ognuno di noi al giorno d’oggi è assolutamente indispensabile avere a disposizione uno smartphone che ci permette di restare connessi con la vita digitale di tutti i giorni, per farlo ovviamente al pari del device stesso e indispensabile avere a disposizione una promozione che ci garantisca l’accesso ad SMS, minuti e soprattutto giga di navigazione in Internet dati, tutto ciò è infatti indispensabile per poter accedere a tutte le funzionalità che lo smartphone può garantire all’utente in possesso.

E dunque, che la scelta di una promozione adeguata in base alle nostre necessità e alle nostre possibilità risulta essere a dir poco indispensabile, per fortuna all’interno del mercato italiano della telefonia sono disponibili davvero tantissime promozioni dal momento che i provider telefonici garantiscono cataloghi di offerte davvero molto ricchi di soluzioni, scegliere quella più giusta e un passo fondamentale dal momento che deve essere in grado di portarci alla fine del mese, senza nessun tipo di preoccupazione.

Un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro in questi termini è 1Mobile, quest’ultimo da diverso tempo infatti rappresenta una vera e propria certezza per i consumatori grazie alle sue offerte davvero molto convenienti soprattutto dal punto di vista del prezzo di listino, recentemente sul suo sito ufficiale ne ha pubblicato una nuova che potrebbe davvero risultare interessante ai consumatori, vediamola insieme.

Tutto incluso ad un super prezzo

La promozione in questione dà accesso a chi decide di attivarla a ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta a un prezzo che equivale a cinque euro per il primo mese e poi a 7,99 € al mese a partire dal secondo, il pezzo forte però è rappresentato dall’accesso all’offerta, quest’ultima avrà infatti l’attivazione completamente gratuita importa che sarà gratis da qualsiasi operatore di provenienza.