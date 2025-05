Mercedes CLA AMG elettrica: i nuovi dettagli svelano grande grinta

La futura Mercedes CLA AMG si prepara a scuotere il panorama delle coupé elettriche. Fotografata in strada durante i test, mostra una carrozzeria coperta ma già minacciosamente scolpita. Il paraurti anteriore sfoggia prese d’aria maggiorate e una griglia centrale a motivo reticolare. I fari LED a stella rendono omaggio al passato, lanciando il futuro a tutta velocità. Il profilo laterale della Mercedes rivela minigonne ridisegnate, pneumatici Michelin Pilot Sport e cerchi che lasciano intravedere pinze freno rosse, simbolo di un impianto ad alte prestazioni. Dietro, un piccolo spoiler attivo promette carico aerodinamico e carattere, completando una silhouette affilata e muscolosa. Ogni dettaglio comunica un messaggio chiaro: questa non è una berlina qualunque.

Interni essenziali ma con la massima tecnologia nella nova Mercedes

All’interno del prototipo si scorge un ambiente minimalista e sportivo, dominato da un volante ad alte prestazioni. Pochi comandi visibili, in attesa del setup definitivo Mercedes. Si parla di uno schermo centrale da 14 pollici per l’infotainment e di un display da 10,25 pollici per la strumentazione digitale. Non mancherebbe un ulteriore display da 14 pollici riservato al passeggero anteriore, creando un cockpit futuristico e immersivo. Quale sarà la sensazione al volante di una sportiva Mercedes così silenziosa? La risposta potrebbe arrivare dalla modalità V8, un sistema sonoro che simula il rombo dei motori a combustione, riportando emozione e adrenalina nei viaggi elettrici.

Il vero colpo di scena è nascosto sotto la carrozzeria Mercedes. Si vocifera di tre motori elettrici a flusso assiale, progettati da Yasa, azienda britannica ora parte del gruppo Mercedes. La potenza totale potrebbe superare i 500 cavalli, confermando la “parte” AMG della vettura. Un pacchetto batterie dedicato assicura prestazioni elevate e autonomia competitiva. Il prezzo? Ancora top secret, ma fonti vicine al marchio parlano di una cifra attorno ai 90.000 euro, variabile in base agli allestimenti e optional. Un investimento per chi cerca l’eccellenza, senza compromessi e senza rumori di fondo. Una Mercedes CLA diversa da tutte le altre, nata per lasciare il segno. Non è questa l’elettrica che in molti aspettavano?