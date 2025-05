TikTok: la Commissione Europea avvia un nuovo procedimento

Di recente, TikTok è di nuovo al centro di una nuova indagine nel mercato europeo. A tal proposito, la Commissione Europea ha intrapreso un’ulteriore azione formale. L’accusa verso TikTok è di non rispettare alcuni obblighi imposti dal Digital Services Act (DSA). Si tratta del secondo procedimento avviato dall’esecutivo comunitario nei confronti dell’app di ByteDance. Al momento, il focus è posto sulla trasparenza delle attività pubblicitarie del social network. Secondo quanto illustrato nel comunicato ufficiale diffuso sul portale della Commissione, TikTok non avrebbe ottemperato all’obbligo di creare e mettere a disposizione del pubblico un archivio esaustivo di tutte le inserzioni veicolate sulla propria piattaforma.

TikTok: nuova indagine avviata in Europa

Il DSA stabilisce che tali archivi costituiscano uno strumento cruciale per utenti, giornalisti e ricercatori. Ciò al fine di individuare in modo tempestivo possibili frodi o campagne di advertising ingannevole. Oltre all’assenza di tale database, Bruxelles contesta a TikTok anche la mancanza di sufficiente chiarezza sui meccanismi di targeting utilizzati per profilare il pubblico. Ed anche sulle modalità di finanziamento delle promozioni.

Se venisse accertata la violazione, ByteDance potrebbe trovarsi a dover corrispondere una multa severa. Quest’ultima arriverebbe fino al 6% del fatturato globale annuo generato dalla piattaforma. Oltre alla sanzione pecuniaria, la società cinese rischierebbe di vedere applicate ulteriori misure accessorie. Finalizzate a garantire che TikTok modifichi le proprie pratiche interne. Il tutto al fine di allinearsi pienamente ai requisiti del DSA.

Al momento, TikTok non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l’inchiesta. È però importante sottolineare che la piattaforma ha facoltà di esaminare nel dettaglio le accuse mosse dalla Commissione. Per poi presentare osservazioni scritte e difendere le proprie ragioni. Il tutto prima dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. Tale passaggio, tipico dei procedimenti amministrativi europei, consente a TikTok di fornire elementi difensivi e soluzioni correttive che possano eventualmente attenuare l’entità della sanzione. Non resta che attendere e scoprire quale sarà l’esito di tale procedimento.