Gemini Live arriva su Google Workspace: disponibili le funzioni vocali per utenti aziendali

Gemini Live

Google ha esteso ufficialmente la disponibilità di Gemini Live anche agli utenti di Google Workspace, portando le funzionalità vocali avanzate dell’intelligenza artificiale in ambito aziendale. L’aggiornamento consente di interagire in tempo reale con l’AI attraverso conversazioni vocali naturali e dinamiche, migliorando l’accessibilità e la produttività in diversi contesti lavorativi.

Conversazioni vocali in tempo reale con l’AI

Gemini Live è una funzione che permette di comunicare a voce con Gemini, il sistema AI integrato nei servizi Google. Dopo una prima fase riservata agli utenti di Gemini Advanced, la novità è ora disponibile anche in Google Workspace, con accesso alle conversazioni vocali bi-direzionali direttamente dai dispositivi abilitati.

L’interazione avviene in linguaggio naturale e può essere interrotta, corretta o riformulata in tempo reale, rendendo la comunicazione con l’assistente AI più fluida e intuitiva rispetto ai tradizionali comandi testuali.

Questa evoluzione punta a semplificare l’utilizzo dell’AI in ambito lavorativo, per attività come stesura di email, analisi di documenti, gestione di calendari o supporto nelle riunioni.

Integrazione completa nei servizi Workspace

Gemini Live è ora integrato nei principali strumenti di Google Workspace, tra cui:

Gmail, per comporre o rispondere a email tramite comandi vocali;

Documenti, per scrivere e modificare testi con la voce;

Fogli, per analizzare dati e generare formule;

Presentazioni, per creare o aggiornare slide;

Drive, per cercare e gestire file in maniera assistita.

Il sistema riconosce il contesto tra le varie applicazioni, offrendo risposte e suggerimenti coerenti in base ai contenuti disponibili nei documenti o nelle email dell’utente. Questo permette di automatizzare compiti complessi sfruttando la comprensione semantica avanzata di Gemini.

La funzione è attualmente disponibile per gli utenti Workspace iscritti al piano Gemini for Workspace, che include anche l’accesso al modello Gemini 1.5 Pro. L’attivazione sta avvenendo in modo progressivo, a partire dagli account aziendali abilitati alla sperimentazione.

Per utilizzare Gemini Live è necessario disporre di un microfono attivo e accedere da un dispositivo compatibile, come smartphone Android o computer con Chrome. L’interfaccia vocale supporta al momento solo la lingua inglese, ma Google ha annunciato l’estensione futura ad altre lingue, italiano incluso.