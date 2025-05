Pulizia da campioni: Dreame conquista Milano con la partnership con l’Inter

In una stagione calcistica al culmine, Dreame ha scelto Milano per affermare il proprio impegno. Partner ufficiale dell’Inter, il brand ha lanciato una campagna che va oltre la semplice comunicazione. Le strade della città si sono trasformate in uno spazio di visibilità e connessione con i tifosi nerazzurri. La linea lilla della metropolitana, 150 totem digitali in centro e altri 150 nelle stazioni M1, M2, M3 e M5 raccontano una storia di eccellenza e performance. Allo stadio San Siro, punto d’incontro tra sport e passione, la domination completa della M5 proseguirà per quattro settimane. Ogni tifoso, prima del fischio d’inizio, potrà vivere un’esperienza immersiva nel mondo Dreame.

Innovazione e successo: Dreame parla al pubblico italiano

Nel mese di maggio, eventi esclusivi, premi e gadget invaderanno i social e il sito ufficiale. Dreame non si limita a mostrare, ma offre. A chi segue, a chi crede nella tecnologia, a chi desidera di più. Il messaggio è chiaro: la qualità non è un lusso, ma un’esperienza condivisa. Robot aspirapolvere top di gamma come il Dreame L20 Ultra (con funzione MopExtend™ e ricarica automatica del detergente) superano i 1.099 euro. Modelli più accessibili come il D10 Plus, con svuotamento automatico, si posizionano attorno ai 329 euro. Prestazioni elevate anche nei dispositivi Wet&Dry, che hanno permesso al brand di superare il 38,5% di quota di mercato. La campagna milanese, della durata di due settimane, mostra come ogni elemento sia parte di una strategia precisa. Tecnologia che si muove tra la folla, si fa notare e resta impressa.

Il 2024 si è chiuso con numeri che parlano da soli. Crescita del 133% del gross market value ed un balzo del 69% solo su Amazon. Dreame è oggi il primo brand per vendite nel mercato dei robot aspirapolvere in Italia, Germania, Svizzera, Francia e Polonia. Non solo digitale: oltre 21 milioni di case nel mondo usano Dreame ogni giorno. Nel corso del 2025, previste 5 aperture fisiche in Europa, di cui 2 in Italia entro fine anno. Il desiderio del brand è quello di entrare nel quotidiano e di offrire prodotti performanti, accessibili, concreti.