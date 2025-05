Philips ora consente i ricambi fai da te con stampante 3D

È ottimo ciò che è accaduto in queste ore se siete utenti Philips: l’azienda ha ufficializzato un nuovo programma chiamato Philips Fixables. Questo garantisce la possibilità di crearsi da soli i pezzi di ricambio per i prodotti del marchio, il tutto utilizzando una stampante 3D proprio a casa. È stata fondamentale la collaborazione con Prusa Research per dare vita a questa iniziativa, con i file dei ricambi che saranno disponibili online per tutti gli utenti.

Come funziona Philips Fixables

L’idea è semplice: se una parte del rasoio OneBlade si rompe, non serve acquistarne uno nuovo. Basta una stampante 3D per produrre il pezzo mancante. Philips mette a disposizione gratuitamente i file digitali dei componenti da stampare, che possono essere scaricati e utilizzati liberamente. Almeno per ora a poter servirsi di questa nuova iniziativa sono coloro che hanno un dispositivo con pettine regolabile per il OneBlade, ma potrebbe estendersi in futuro a molti altri prodotti.

I ricambi sono progettati per essere stampati in PLA, un materiale plastico biodegradabile e facile da usare con le stampanti 3D. Philips avverte però di non modificare i file: ridurre il materiale o alterare il design potrebbe compromettere la resistenza e la sicurezza dei componenti stampati. Le istruzioni specificano anche come orientare il modello per ottenere risultati ottimali.

Verso un futuro più sostenibile

L’iniziativa Philips Fixables rappresenta un passo verso un’elettronica più sostenibile. In genere gli utenti Philips che vedono una parte del proprio dispositivo danneggiata, tendono a cambiare l’intero prodotto ma ora la musica è destinata a cambiare.

Per ora, la gamma di ricambi è limitata, ma Philips ha già predisposto un modulo per raccogliere suggerimenti dai clienti su quali altri componenti includere. Sarà interessante vedere se questa filosofia si estenderà anche a elettrodomestici come frullatori, aspirapolvere o persino TV.

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, Philips Fixables potrebbe essere un primo passo verso un approccio diverso, dove riparare è meglio che sostituire.