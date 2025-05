Fastweb passa ufficialmente a Vodafone anche nei negozi: nuove attivazioni su rete 5G

A partire dal 14 maggio 2025, Fastweb ha esteso anche ai negozi fisici il passaggio alla rete Vodafone per le nuove attivazioni mobili. Tale processo fa parte del piano di integrazione tra l’operatore e VodafoneItalia, nato dopo l’acquisizione ufficiale da parte del gruppo svizzero Swisscom. La nuova realtà, denominata Fastweb+Vodafone, mira a concentrare l’intera offerta mobile sull’infrastruttura Vodafone. Fino ad eliminare, pian piano, l’utilizzo delle reti WindTre e TIM.

Velocità aggiornate e servizi inclusi: Fastweb allinea le proprie condizioni alla rete Vodafone

Per i nuovi clienti, sia consumer che business, le offerte mobile attivate nei punti vendita saranno quindi gestite completamente su rete Vodafone. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Fastweb, le nuove SIM avranno accesso alla rete fino al 5G, saranno ovviamente necessari dispositivi e copertura compatibili con questo tipo di tecnologia. Anche la mappa di copertura è stata aggiornata per riflettere la nuova infrastruttura, con la possibilità di consultare la disponibilità delle reti 2G, 4G e 5G su base territoriale.

Insieme al passaggio ufficiale nei negozi, sono stati aggiornati anche i documenti di trasparenza tariffaria. Le nuove velocità dichiarate per la navigazione su rete Vodafone Italia prevedono infatti fino a 2000Mbps in download e 200Mbps in upload per il 5G. In assenza di copertura-5G o con device non compatibili, si potrà navigare su rete 4G fino a 1000Mbps in download e 100Mbps in upload. Il supporto alla tecnologia 3G, invece, non è previsto, in linea con quanto già avviene su rete TIM.

Oltre alla rete, Fastweb mantiene attivi senza costi aggiuntivi anche i servizi VoLTE e Wi-Fi Calling. Le SIM attivate riportano ora il marchio Fastweb+Vodafone. Insomma, l’obiettivo dichiarato dal nuovo gestore è quello di completare entro il 2026 la migrazione di tutte le schede telefoniche esistenti sulla rete Vodafone, ed uscire di conseguenza da tutti gli altri accordi fissati in precedenza. È dunque chiaro che con una simile strategia, Fastweb punta a ottimizzare i costi e consolidare la propria posizione all’interno di un’infrastruttura proprietaria.