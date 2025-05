Conti in banca svuotati: il messaggio su WhatsApp che fa paura

A quanto pare quando utilizzerete WhatsApp d’ora in avanti non potrete essere così spensierati come prima, purtroppo infatti il social di messaggistica istantanea sta subendo un utilizzo sconsiderato e poco morale da parte dei truffatori che utilizzano la piattaforma per i loro fini fraudolenti, WhatsApp infatti sta assistendo alla circolazione di numerose truffe mandate avanti da questi utenti decisamente poco raccomandabili dal momento che questi ultimi si sono resi conto che utilizzare il noto social di messaggistica istantanea può essere molto più redditizio che utilizzare i classici metodi di comunicazione, il motivo è presto detto, tramite WhatsApp si possono raggiungere molte più persone rispetto agli altri mezzi.

La nuova truffa che esplose in Italia però racchiude dentro di sé un vero e proprio paradosso, i truffatori non soltanto utilizzano WhatsApp, utilizzano però anche le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione per smartphone, un dettaglio che può sembrare decisamente assurdo dal momento che nessuno si aspetterebbe di effettuare una video chiamata proprio con la persona che la sta truffando, ma che allo stesso tempo sta risultando particolarmente efficace, scopriamo insieme il perché.

Truffa letale svuota conto corrente

La truffa di cui parliamo oggi esordisce con un semplice messaggio che contatta la vittima all’interno del quale truffatori si fingono la sua banca di riferimento avvisando chi legge della necessità di recapitare un messaggio davvero molto urgente che però può essere consegnato solo tramite una video chiamata diretta con l’utente, l’apparente gravità della situazione ovviamente fa abbassare la guardia a chi legge inducendolo a eseguire le istruzioni, una volta avviata la videochiamata i truffatori poi convinceranno chi legge ad attivare la condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso all’interno della propria pagina personale Internet banking, così facendo i truffatori potranno registrare comodamente le credenziali di accesso della vittima per poi utilizzarle a proprio piacimento per svuotare il suo conto corrente senza lasciarvi la possibilità di recuperare il proprio denaro.