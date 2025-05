1Mobile: questa offerta fa gola a tutti quanti

Al giorno d’oggi, un elemento di cui tutti non possiamo assolutamente fare a meno e ovviamente la nostra promozione attiva sul nostro numero di cellulare, usufruire infatti di minuti, SMS e giga di traffico dati è indispensabile dal momento che tramite lo smartphone possiamo restare connessi con la nostra vita digitale e sfruttare appieno le funzionalità che il device ci garantisce, Ovviamente scegliere una promozione in linea con le nostre esigenze e un passo fondamentale poiché l’offerta deve permetterci di fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno e ovviamente deve avere un prezzo in norma con le nostre possibilità economiche.

In Italia la scelta è davvero ampia dal momento che esistono tantissimi provider telefonici, ognuno dei quali offre un ampio catalogo di offerte caratterizzato da prezzi stratificati per venire incontro all’esigenze di tutti quanti è caratteristiche altrettanto adeguate in base alla fascia di prezzo, in tal modo, ogni operatore cerca di accontentare qualsiasi utente, all’interno di questa competizione un provider che sicuramente può risultare interessante ai vostri occhi è 1Mobile, recentemente l’operatore ha diffuso sul proprio sito ufficiale una promozione che può davvero risultare interessante, scopriamola insieme.

Tanti giga e portabilità

L’offerta in questione permette a chi la sottoscrive di accedere a 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo mensile ammonterà a cinque euro per il primo mese e poi a 7,99 € a partire dal secondo rinnovo, un dettaglio di particolari importanza però è rappresentato dalla possibilità di godere della portabilità completamente gratuita per tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, se dunque volete mantenere il vostro numero non ci sarà nessun tipo di problema dal momento che potrei effettuare il passaggio da un altro provider senza pagare nessun tipo di costo aggiuntivo, si tratta sicuramente di una caratteristica ottima che attualmente in pochi offrono sul mercato della telefonia.