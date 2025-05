Suunto Run: emerse le caratteristiche del nuovo smartwatch

Suunto ha lanciato il suo nuovo smartwatch sportivo. Si tratta del Suunto Run e nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei runner. Per tale motivo l’azienda ha realizzato un dispositivo leggero, intuitivo e orientato alle performance. Con tale modello, Suunto mira a conquistare chi corre su strada o in città, pur restando fedele alle sue radici nel trail running. L’orologio è progettato per seguire l’atleta lungo tutto il percorso: dall’allenamento al recupero, fino alla motivazione quotidiana. Il tutto senza però dimenticare chi pratica altre attività fisiche o desidera un supporto per il benessere quotidiano. Anche se è pensato principalmente per i corridori, il Suunto Run supporta, infatti, ben 34 diverse discipline sportive.

Suunto: scopriamo le caratteristiche del nuovo smartwatch

Tra le sue caratteristiche principali spiccano la compattezza e il peso ridotto. Elementi che assicurano comfort anche durante le sessioni più intense. Il display AMOLED offre una visibilità eccellente in ogni condizione. Mentre la corona digitale consente una navigazione fluida anche in movimento. Il cinturino standard da 22 mm può essere sostituito facilmente, ed è compatibile con quelli di altri modelli Suunto.

La tecnologia GPS dual band L1 + L5, supportata da un chip Sony di alta gamma, garantisce tracciamenti accurati anche in ambienti difficili. L’altimetro, che sfrutta dati barometrici e satellitari, fornisce misurazioni precise in tempo reale. Nonostante l’assenza di mappe offline la navigazione resta completa grazie a funzioni come il tracciamento breadcrumb, la pianificazione delle rotte e i punti di interesse.

L’autonomia varia in base all’uso. Si parla di fino a 20 ore con GPS alla massima precisione, mentre in modalità orologio può raggiungere i 12 giorni. Il Suunto Run fornisce strumenti per analizzare lo sforzo fisico tramite il Training Stress Score e per monitorare il recupero attraverso appositi widget. La modalità maratona stima in tempo reale il tempo di arrivo. Mentre la funzione pista consente misurazioni precise anche su tracciati da stadio.

Il Suunto Run integra anche un lettore musicale da 4 GB, con supporto per file MP3 e connessione Bluetooth per le cuffie. Opzioni che permettono di correre ascoltando la musica senza dover portare lo smartphone. Per migliorare l’esperienza con lo smartwatch è disponibile anche l’app Suunto per Android e iOS.

A livello motivazionale, l’orologio offre modalità come il Ghost Runner. Quest’ultima permette di confrontarsi con un passo virtuale o con il percorso registrato da un amico. Gli utenti possono impostare obiettivi personalizzati, ricevere feedback visivi al termine delle attività e creare sessioni a intervalli direttamente tramite l’app.

Oltre allo sport, l’orologio si prende cura del benessere quotidiano: traccia sonno, passi, calorie, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno. Include anche strumenti per la respirazione guidata, le previsioni meteo e la consultazione di dati ambientali come altitudine e pressione. La torcia integrata, con luce bianca o rossa, aggiunge un tocco di praticità.

Il nuovo smartwatch è disponibile in quattro varianti cromatiche: lime, frost gray, coral orange e all black. Il prezzo al pubblico sarà di 249 euro, con una versione specifica per la Cina dotata di supporto a pagamenti offline tramite Alipay. Il lancio iniziale comprende i mercati di USA, Cina, Giappone e Corea. Il debutto in Europa (area EMEA) è previsto per il 3 giugno, seguito da altri Paesi asiatici.