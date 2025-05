Recensione MG ZS Hybrid+: è il migliore SUV compatto sotto i 30’000 euro?

MG ZS Hybrid+ vuole distinguersi dalla massa, è un SUV compatto che offre un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole, mettendo a disposizione del consumatore prestazioni di alto livello, condite con un’estetica curata, elegante e tanta tecnologia. Tutto questo in vendita ad un prezzo estremamente convincente, indicativamente attorno ai 27’000 euro (per la versione Luxury), ma spesso soggetto a sconti di vario genere (tra promozioni MG e incentivi statali). Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

La vettura presenta dimensioni relativamente compatte, raggiunge 4,43 x 1,82 x 1,63 metri, con un passo di 2,58 metri. Il frontale è aggressivo e moderno, con gruppi ottici che presentano firma LED nell’allestimento intermedio e full optional (mentre alogeni nel base), con al centro una calandra molto grande, dotata di feritoie e griglia che richiama ad un’anima sportiva, il tutto però con linee che ricordano maggiormente l’oriente, e meno l’Europa.

Spostandoci lateralmente troviamo un cerchio in lega da 18 pollici, una minigonna in plastica con ricamo argentato che ne innalza l’eleganza, ed una buona aerodinamicità che spinge verso il posteriore, dal design abbastanza classico, con linee squadrate e verticali, al cui centro spicca il logo MG. Il bagagliaio non è elettroattuato, sufficientemente capiente con una capacità di 443 litri, capace di estendersi fino a 1298 litri nel momento in cui si dovessero abbattere i sedili.

Interni e Infotainment

Essendo il passo della MG ZS Hybrid+ molto lungo, anche gli interni offrono una abitabilità superiore al normale per un SUV di segmento C, abbiamo ritrovato tanto spazio per le gambe e per la testa. Le portiere si aprono quasi di 90 gradi, le plastiche sono un po’ rigide, tuttavia per questa fascia di prezzo vanno più che bene. Nella parte posteriore possono sedersi comodamente tre passeggeri adulti, con al centro le bocchette per l’aerazione ed una porta USB-A per la ricarica di dispositivi di vario genere, oltre agli attacchi isofix per i seggiolini. Ciò che manca, se proprio, è una luce di cortesia anche per i passeggeri.

Spostandosi nella zona anteriore, i sedili li abbiamo trovati veramente molto comodi (nella nostra versione sono anche riscaldati), con regolazione elettrica (anche lombare) e sufficiente spazio anche per persone di altezza elevata (il volante è regolabile solo in altezza, non in profondità). Non mancano numerosi vani portaoggetti, con portavivande, un pozzetto molto generoso, due porta smartphone (ma senza ricarica wireless), troviamo però porte USB-A e USB-C, oltre alla solita classica 12V.

Al centro della plancia troviamo un display da 10,1 pollici, completamente touchscreen ea colori, con navigazione. Un sistema molto sobrio, forse un po’ basilare, ma capace di bilanciare il tutto con una semplicità ed intuitività di utilizzo di livello superiore. Sono presenti Apple CarPlay e Android Auto, purtroppo soltanto con cavo, il climatizzatore automatico, la gestione dell’audio tramite bluetooth e cavo, oltre alla possibilità di gestire le chiamate. I microfoni funzionano bene, come anche i 6 altoparlanti dislocati all’interno della vettura, che offrono una qualità audio davvero ottima.

Non mancano sistemi ADAS avanzati, come cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo di corsia, avviso superamento di corsia, riconoscimento della segnaletica stradale, monitoraggio angolo cieco, avviso traffico posteriore in retromarcia, controllo automatico degli abbaglianti, monitoraggio pressione pneumatici e sistema di assistenza per le partenze in salita. E’ presente la telecamera a 360 gradi, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori. L’unica cosa fastidiosa è l’avviso di superamento della velocità, che può essere disattivato dal menù, ma è un’operazione che va fatta ad ogni accensione della vettura. Dietro al volante, anch’esso riscaldato, trova posto un cockpit digitale sul quale troviamo tutte le informazioni di stato.

Motore e Prestazioni

MG ZS Hybrid+ presenta un motore a 1,5 litri a ciclo Atkinson da 102 CV, combinato con un sistema Full Hybrid composto da due motori elettrici: il principale di trazione da 136 CV e 250 Nm di coppia, per una potenza combinata di 197 CV ed una coppia complessiva di 465 Nm, mentre un secondario che funziona come generatore per alimentare la parte elettrica della vettura. Il cambio è automatico multimodale, con trazione anteriore ed una accelerazione da 0-100 km/h in soli 8,7 secondi, con capacità di raggiungere una velocità massima di 168 km/h. E’ una vettura che offre una risposta pronta e fluida, con partenze in elettrico per una guida silenziosa in città, per la quale risulta essere perfetta, ma anche efficiente in ambiente extraurbano.

I consumi sono molto buoni, considerando un ciclo medio si aggirano attorno ai 5,1 litri ogni 100km, con emissioni di 115 g/km ed un serbatoio che ospita all’incirca 45 litri di carburante. L’efficienza è garantita dalla giusta combinazione tra motore termico ed elettrico, con quest’ultimo principalmente attivo fino a circa 50km/h (supportato in minima parte dal termico), per poi invertire le parti al superamento di tale velocità. Nel complesso la guida è molto confortevole, l’abitacolo è insonorizzato, si sente qualche fruscio più che altro dato dalla forma a SUV, ma risulta un’automobile anche divertente. Le sospensioni sono tarate molto bene, è in grado di assorbire ogni asperità, ottima taratura con sterzo che sorprende per la precisione.

Conclusioni

In conclusione MG ZS Hybrid+ è un SUV di segmento C molto interessante per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, le nostre aspettative sono state ampiamente superate, dimostrando di essere una vettura potente, efficiente, tecnologica e sicura. Offre una guida rilassata e scattante, un abitacolo moderno ed anche tutti gli ADASS di ultima generazione. Il prezzo di vendita, come vi anticipato è davvero aggressivo: 23’490 euro per la versione base, per salire poi alla versione Luxury con un prezzo di 27’490 euro.