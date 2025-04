Nuova MG ZS a benzina: il SUV accessibile debutta in Italia

Nel primo trimestre del 2025, MG ha registrato numeri da record sul mercato italiano. Un successo che non accenna a rallentare. A rafforzare questa crescita arriva ora una novità importante: la MG ZS con motore solo a benzina, finalmente disponibile anche in Italia. Era già presente in altri Paesi europei, suscitando interesse e domande. Perché non da noi? Ora l’attesa è finita. Rispetto alla versione Full Hybrid, l’estetica non cambia. Le dimensioni restano quelle del SUV compatto che ha già convinto tanti automobilisti. Si hanno 4,43 metri di lunghezza, 1,82 di larghezza e 1,64 di altezza. Spazio e comfort non mancano, come conferma il bagagliaio da 443 litri. Chi ha già conosciuto la versione ibrida ritroverà lo stesso equilibrio tra eleganza e funzionalità.

Sotto il cofano c’è la vera novità MG

Non è il design a sorprendere, bensì il motore. La nuova MG ZS propone un propulsore benzina da 1.5 litri, 4 cilindri, capace di 115 CV e 148 Nm di coppia. Non una sportiva, ma un SUV onesto e concreto. Con una velocità massima di 178 km/h e uno scatto da 0 a 100 in 12,5 secondi, promette una guida fluida e affidabile. La casa madre punta anche su consumi contenuti: secondo ciclo WLTP, si parla di 6,5 litri per 100 km. Le emissioni si fermano a 145 g/km di CO2. Un compromesso interessante tra prestazioni e sostenibilità. Tutto questo con un cambio manuale a cinque marce, scelta che piacerà a chi cerca controllo e semplicità.

Cambia la motorizzazione, ma non l’anima del SUV. La nuova MG ZS offre contenuti già collaudati. Interni curati, tecnologia moderna, e dotazioni di serie già nella versione base. Schermo digitale da 7 pollici e infotainment da 10,25 pollici fanno parte del pacchetto. Chi cercava un’alternativa più economica alla versione ibrida trova finalmente risposta. Il prezzo parte da 20.490 euro, con l’allestimento Standard. Chi desidera qualcosa in più può optare per la versione Comfort a 22.490 euro. Con questo nuovo modello, MG vuole parlare a un pubblico ancora più ampio. Il messaggio è semplice ma potente: qualità, stile e prezzo possono convivere e la nuova ZS ne è la prova.