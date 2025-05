Panasonic lancia la nuova gamma di OLED TV

Panasonic si prepara ad un nuovo aggiornamento per i suoi dispositivi. L’azienda, infatti, è pronta a presentare una nuova line-up di televisori. Il focus rimane sulle tecnologie di punta OLED e MiniLED, ma quest’anno l’azienda punta anche a consolidare la sua presenza nel mercato LCD. Ciò grazie a soluzioni che spaziano dai 42 fino agli 85 pollici. Al centro della nuova gamma c’è la serie OLED Z95B. Quest’ultima è disponibile in versioni da 55, 65 e 77 pollici. A differenza del passato, anche il modello più grande impiega ora i pannelli OLED WRGB di ultima generazione con architettura “Primary RGB Tandem”. Dettagli che eliminano le microlenti MLA in favore di un’innovativa struttura a quattro strati emissivi. Tale modifica migliora le prestazioni HDR, la resa luminosa e l’efficienza energetica.

Panasonic: dettagli sulla nuova gamma in arrivo

Fondamentale nella progettazione è il nuovo sistema “Thermal Flow”. Quest’ultimo è stato pensato per garantire una gestione ottimale del calore e la massima affidabilità del pannello. Il design rinnovato coinvolge anche la soundbar Technics, aggiornata con un subwoofer più potente (30W) e algoritmi audio avanzati. I quali promettono un suono surround più ampio e preciso.

Alla base c’è il processore HCX Pro AI Mk2, ulteriormente ottimizzato. Accompagnato dall’interfaccia Fire TV, arricchita da nuove funzionalità tra cui comandi vocali personalizzabili, supporto Bluetooth per cuffie attive in contemporanea e la registrazione Time-Shift. Non mancano feature avanzate per il gaming, con refresh-rate fino a 144Hz, supporto a FreeSync Premium, G-Sync e Dolby Vision.

Il modello Z90B di Panasonic, sempre in OLED, eredita buona parte delle funzionalità della serie superiore. Ma impiega i pannelli “Master OLED Pro”, meno sofisticati. Anche se garantiscono ottime performance fino a 77 pollici. I tagli da 42 e 48 pollici si basano su pannelli OLED standard, con luminanza leggermente ridotta. Anche qui troviamo Fire TV, supporto HDR completo e gaming avanzato. Anche se è presente una soundbar più semplice e una struttura termica meno elaborata.

Per chi cerca un OLED entry-level, la serie Z80B offre buone prestazioni fino a 120Hz. Con processore HCX e sistema operativo Fire TV. L’assenza della soundbar e dell’AutoCAL con Calman evidenzia il posizionamento più accessibile di tale gamma. Non meno interessante è l’espansione dei TV LCD, guidata dalla nuova serie MiniLED W95B. Disponibile fino a 85 pollici, tale linea offre un numero maggiore di zone di local dimming e una migliore resa cromatica grazie all’impiego di LED con fosfori aggiornati.

Completano l’offerta le serie LCD W93B e W85B. La prima con retroilluminazione Edge WCG e pannelli fino a 65 pollici. La seconda con tecnologia Quantum Dot e un target più economico. In entrambi i casi, Fire TV è il sistema operativo di riferimento e il supporto gaming e HDR resta elevato, soprattutto nella W93B. I prezzi ufficiali partono da 699 euro per i modelli LCD base e arrivano fino a 5.999 euro per il top di gamma OLED Z95B da 77 pollici. Tutti i nuovi modelli Panasonic saranno disponibili sul mercato a partire da luglio 2025.