Il segreto dietro l’orologio atomico più preciso al mondo: NIST-F4

C’è un posto, nel cuore del Colorado, dove il tempo scorre in modo quasi magico. È lì, nei laboratori del National Institute of Standards and Technology (NIST), che un gruppo di scienziati ha dato vita a una meraviglia della precisione: si chiama NIST-F4, ed è un orologio atomico talmente affidabile che, se lo lasciassimo andare avanti da solo per 100 milioni di anni, sbaglierebbe di appena un secondo. Sì, un secondo. In cento milioni di anni.

Il segreto dietro l’orologio atomico più preciso mai creato

Ma non stiamo parlando di un gadget da polso o di un’app sullo smartphone: qui entriamo nel territorio dell’altissima tecnologia, quella che tiene in piedi cose come i sistemi GPS, le transazioni bancarie internazionali, e persino la sincronizzazione dei server che reggono internet. In pratica, senza un orologio così preciso, molte delle cose che diamo per scontate nel nostro mondo digitale semplicemente non funzionerebbero.

Il principio alla base? Gli atomi di cesio. Rallentati fino a quasi zero assoluto grazie a un raffinatissimo sistema laser, questi atomi vengono lanciati verso l’alto in quella che viene chiamata “fontana atomica”. Durante il volo, attraversano un campo di microonde e oscillano con una frequenza che definisce — letteralmente — il secondo: 9.192.631.770 oscillazioni per ogni tic. Il tempo, per questo orologio, è un battito di cesio.

Il NIST-F4 è l’evoluzione di un modello precedente, il NIST-F1, che aveva avuto qualche problema dopo essere stato spostato nel 2016. Da lì, i ricercatori hanno deciso di ricominciare quasi da capo, mettendo mano a ogni minimo dettaglio, fino a raggiungere una precisione ingegneristica che si misura in frazioni di capello.

Ad aprile 2025, il team ha inviato i dati al Bureau International des Poids et Mesures per far riconoscere ufficialmente il NIST-F4 come uno degli standard mondiali di riferimento. Un club molto ristretto, a cui appartengono solo una decina di paesi nel mondo.

Nel frattempo, lui continua a ticchettare. In silenzio, senza sbagliare un colpo. Perché, alla fine, in un mondo dove tutto cambia alla velocità della luce, sapere che almeno il tempo è sotto controllo… è quasi rassicurante, no?