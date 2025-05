WhatsApp: arriva la privacy avanzata delle chat

Quando si parla di messaggistica, ovviamente il primo nome che viene alla mente di ognuno di noi è WhatsApp, l’altra piattaforma di messaggistica istantanea da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per tutti gli utenti dal momento che garantisce funzionalità sempre all’ultimo grido e un’esperienza d’uso davvero semplice e intuibile, nonché priva di problematiche.

La piattaforma mette al centro delle proprie attenzioni come giusto che sia la sicurezza degli utenti non a caso la privacy risulta essere tra le opzioni più tutelate e soprattutto meglio gestite dalla piattaforma che costantemente si impegna ad inserire nuove possibilità. Pensate per tutelarla, ciò ovviamente è legato al desiderio di permettere a chiunque di utilizzare WhatsApp in tutta sicurezza, ma è mosso anche dalla necessità di rispettare regole decisamente aspre per quanto riguarda la gestione dei dati degli utenti.

Nuova funzionalità

Proprio all’interno di questo contesto WhatsApp recentemente ha pensato bene di introdurre una nuova funzionalità che sarà presto disponibile per tutti quanti, stiamo parlando della privacy avanzata della chat, si tratta di un’opzione facilmente accessibile cliccando in alto sul nome del contatto all’interno della chat, con quest’ultimo Che consentirà di implementare un ulteriore livello di sicurezza per quanto riguarda ciò che è presente all’interno della conversazione, abilitando questa funzione infatti non sarà più possibile esportare in formato testuale la chat in questione, ciò sarà possibile sia per quanto riguarda le conversazioni private sia per quanto riguarda i gruppi, in quest’ultimo caso ad attivare la funzionalità dovrà essere un amministratore.

Tutto ciò è stato pensato per tutelare maggiormente la community in merito alla diffusione di eventuali dati presenti all’interno di una conversazione, soprattutto per quelle inerenti i gruppi all’interno dei quali magari non conosciamo tutti i membri partecipanti, la funzionalità verrà distribuita per tutti quanti, nel corso del tempo e sarà presto disponibile con pochi semplici clic, non sappiamo se richiederà un aggiornamento vero e proprio dell’applicazione e se sarà un’introduzione dal lato server, ciò che è certo è che la privacy su WhatsApp aumenterà sensibilmente.