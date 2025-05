Audi rilancia la A6 ibrida plug-in, tecnologia e innovazione

La nuova Audi A6 e-hybrid fa il suo ingresso nel mercato attuale, rinnovando completamente il concetto di berlina e station wagon premium. Il cuore dell’innovazione sta nella batteria. Parliamo infatti di una nuova unità da 25,9kWh. Quindi in grado di garantire oltre 100km di autonomia in modalità elettrica. Ciò significa che per molti spostamenti quotidiani il motore termico può restare spento, a favore di un comfort silenzioso e zero emissioni.

Audi A6 e-hybrid: tecnologia e comfort, il binomio della nuova mobilità

Dietro queste prestazioni vi sono importanti scelte tecniche. Ad esempio il motore 2.0 TFSI a benzina, da 252CV, lavora insieme ad un’unità elettrica da 143CV. La potenza complessiva varia tra 299 e 367CV, con una coppia massima che tocca i 500Nm nella versione più potente. Le prestazioni sono quelle di una sportiva. In quanto prevede un’accelerazione da 0 a 100km/h in poco più di cinque secondi e velocità massima autolimitata a 250km/h.

Le specifiche tecniche però non si fermano al motore. L’ Audi A6 plug-in hybrid presenta infatti sistemi avanzati per la gestione dell’energia, come il recupero intelligente in frenata e il veleggio assistito. La frenata elettroidraulica lavora in collaborazione con i freni meccanici, sfruttando l’alternatore per rallentamenti leggeri, i più frequenti nella guida urbana. In fase di decelerazione, l’auto può recuperare fino a 88kW di potenza, aumentando l’autonomia e riducendo i consumi.

Il caricatore da 11kW consente di ricaricare completamente la batteria in circa due ore e mezza. Anche l’abitabilità è stata ottimizzata. Basta pensare che la capienza del bagagliaio arriva fino a 1.423litri abbassando i sedili posteriori. A bordo troviamo poi uno sterzo integrale, sospensioni adattive e una suite completa di assistenza alla guida. Disponibile a partire da 72.200€ per la berlina da 299CB, la A6 plug-in arriva fino a quasi 90.000€ nella sua versione top di serie da 367CV. Insomma, Audi scommette sull’ibrido plug-in per guidare la transizione sostenibile, senza rinunciare a prestazioni ed eleganza.