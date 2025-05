Koenigsegg Jesko Absolut, i nuovi record confermano la potenza e velocità della supercar

La Koenigsegg Jesko Absolut ha fatto registrare due nuovi record che la incoronano come una delle supercar più prestazionali di sempre. La vettura ha battuto il record di velocità nel mezzo miglio con partenza da fermo e si è aggiudicata anche il titolo di auto a benzina più veloce nel quarto di miglio.

Le prestazioni assolute che la vettura è in grado di offrire derivano dal suo motore V8 da 5 litri bi-turbo in grado di erogare 1.600 CV. La trazione esclusivamente posteriore è abbinata ad un cambio “Light Speed Transmission” che conta nove rapporti. Inoltre, per la prova è stato utilizzato il sistema Launch Control avanzato messo a punto dalla Koenigsegg.

Come condiviso sui canali social della casa svedese attraverso un breve filmato, la Jesko Absolut ha percorso mezzo miglio (pari a circa 800 metri) in 13,27 secondi transitando sul tragaurdo a 359,83 km/h. Il record stabilito dalla supercar riguarda la velocità massima raggiunta alla fine della prova e non il tempo impiegato. Infatti, la Rimac Nevera ha percorso la stessa distanza con mezzo secondo di vantaggio, mantenendo così la prima posizione assoluta.

Koenigsegg Jesko Absolut è la vettura di serie in grado di percorrere mezzo miglio alla velocità massima più alta

https://www.instagram.com/heycvk/reel/DJR9VeBC0f-/

Tuttavia, sulla distanza del quarto di miglio (circa 400 metri), la Jesko Absolut ha battuto tutte le concorrenti a benzina. Fermando il cronometro su 8,88 secondi, la vettura si conferma più veloce della precedente detentrice del titolo, la Dodge Challenger SRT Demon 170.

Nonostante i numerosi riconoscimenti ottenuti dalla supercar, l’azienda non sembra intenzionata ad adagiarsi sugli allori. Christian von Koenigsegg, Amministratore Delegato e fondatore della casa svedese, sta già pensando al prossimo obiettivo.

Nei piani della Koenigsegg potrebbe esserci l’intenzione di battere il record di velocità massima raggiungibile con la vettura. Gli ingegneri ritengono che la Jesko Absolut potrebbe raggiungere e superare i 531 km/h superando la Bugatti Chiron, detentrice dell’attuale record di 490 km/h.