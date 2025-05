Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, pulizia al top con le tecnologie Ozmo Roller e Blast

Ecovacs, azienda leader nel settore della produzione di robot aspirapolvere, presenta Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, un dispositivo che unisce, per la prima volta, due innovazioni tecnologiche: BLAST (acronimo di Boosted Large-Airflow Suction Technology per aspirazione potente) e OZMO ROLLER (tecnologia per lavaggio profondo dei pavimenti con autolavaggio istantaneo).

Le prestazioni di pulizia sono nettamente di livello superiore, tra le varie specifiche, proprio grazie all’unione delle suddette tecnologie. BLAST è una soluzione innovativa data la sua capacità di massimizzare il flusso d’aria con una potenza di aspirazione di 16.600 Pa, incrementando soprattutto la portata d’aria, raggiungendo 16,3 L/s (circa il 49% in più rispetto agli altri robot aspirapolvere); ciò porta ad avere una migliore pulizia dei tappeti (137,6%), riuscendo allo stesso tempo a garantire la perfetta aspirazione anche delle particelle più grandi (come ad esempio le briciole di cereali). Con la tecnologia OZMO ROLLER, il robot riesce ad offrire una pressione di lavaggio di 3.700 Pa (16 volte superiore rispetto alla concorrenza), con rotazione del rullo ad alta velocità fino a 220 giri al minuto, il che gli permette di rimuovere in modo accurato le macchie, ma allo stesso tempo di ridurre al minimo striature o le contaminazioni.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, le altre specifiche

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni è un concentrato di tecnologia e di specifiche tecniche di alto livello, una caratteristica da sottolineare è chiaramente il sistema a triplo sollevamento, che separa in modo intelligente la pulizia a secco da quella a umido, riuscendo così a proteggere i tappeti da contaminazioni di vario genere e focalizzando l’attenzione su una modalità di pulizia appositamente studiata per i liquidi.

Le innovazioni non si fermano chiaramente qui, il prodotto presenta sistema antigroviglio ZeroTangle 3.0, spazzola laterale antigroviglio ARClean e principale con tecnologia a ciclone, TruEdge 2.0 e sensori bordi 3D, il mocio a rullo riesce ad adattarsi a svariate tipologie di angoli e curve, con estensione della spazzola laterale per raggiungere i punti ciechi, e pulizia intelligente dei tappeti. La navigazione si appoggia alla tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, per il riconoscimento degli oggetti in tempo reale (adattandosi alla presenza di animali domestici o persone in movimento), con AI Stain Detection 2.0 (riesce a riconoscere le macchie adeguandosi con una strategia di pulizia specifica).

Il design del prodotto è molto sottile, presenta uno spessore di soli 98 millimetri, e capacità di superare ostacoli fino a 20 millimetri, mentre viene commercializzato con una stazione OMNI aggiornata. Permette un lavaggio a temperatura controllata 2.0, capace di regolare in modo automatico il calore ed i cicli di lavaggio (con temperatura tra 40 e 75°C) sulla base dello sporco effettivo, per poi asciugare i panni con aria calda a 63 gradi in sole due ore. La stazione include lo svuotamento automatico della cassetta della polvere, che dovrebbe richiedere l’intervento dell’utente solo ogni 90 giorni, oltre al lavaggio del vassoio del mocio (anch’esso automatico), la cui manutenzione è richiesta solo dopo 150 giorni.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni è in vendita ad un prezzo promozionale su Amazon di 1299 euro fino al 21 maggio, con sconto di circa 200 euro rispetto al valore di listino di 1499 euro.