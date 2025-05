Samsung: nuove indiscrezioni su One UI 8.0

Dopo il rilascio di One UI 7, ora Samsung sembra intenzionata a non perdere tempo. L’azienda sta spingendo sull’acceleratore per la prossima versione della sua interfaccia proprietaria. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Eppure, diversi indizi suggeriscono che la One UI 8 è ormai in dirittura d’arrivo. Alcune voci parlano di un debutto della prima Beta già entro il mese di giugno. A rafforzare l’ipotesi di un lancio imminente c’è la comparsa online del launcher della One UI 8. Il file APK è già disponibile per il download sul celebre sito APKMirror, ma al momento l’installazione non porta a risultati significativi. L’applicazione si avvia, ma è soggetta a frequenti arresti anomali, rendendola di fatto inutilizzabile. Tale comportamento è coerente con il fatto che il launcher necessita di una base software completamente compatibile. Ossia una build completa della One UI 8.

Samsung è già pronta al rilascio di One UI 8?

Ed è proprio da questa base che sembrano provenire i primi test. Alcuni utenti, presumibilmente con accesso a versioni interne del firmware, sono riusciti a installare una ROM sperimentale della One UI 8 su dispositivi di ultima generazione. A bordo di tali unità, l’app launcher risulta essere la versione 17.0.00.43, segno che i lavori sul software sono già a buon punto.

Secondo le indiscrezioni emerse, la One UI 8 non introdurrà rivoluzioni in termini di design o funzionalità. Tra le novità più interessanti dovrebbe esserci un nuovo motore grafico per le animazioni. Opzione pensata per migliorare la fluidità dell’interfaccia utente. Tale aggiornamento potrebbe fare la differenza soprattutto su dispositivi meno recenti o appartenenti a fasce di prezzo più basse. Ovvero queli dove le prestazioni spesso risentono della pesantezza del sistema.

Dunque, anche se un annuncio ufficiale, le indiscrezioni emerse online lasciano ipotizzare che il lancio della prossima generazione dell’interfaccia Samsung è sempre più vicina. Considerando i ritardi riscontrati da One UI 7 ora in molti sperano che con la nuova versione il debutto avvenga nei tempi previsti.