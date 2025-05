Switch a rischio blocco completo: il caos dell’aggiornamento 20.0.0

Per molti utenti Nintendo, il recente aggiornamento del sistema operativo della Switch si è trasformato in un incubo. La versione 20.0.0, rilasciata per preparare la console all’arrivo della prossima generazione (la Switch2) avrebbe dovuto portare nuove funzionalità, tra cui le icone GameShare e le Virtual Game Card. Invece, ha causato un problema tecnico capace di compromettere completamente l’utilizzo della console.

Il codice d’errore “2206-1015” ha iniziato a comparire subito dopo l’aggiornamento. In molti casi, il sistema non era più in grado di riavviarsi. L’espressione usata dalla community è console “brickata”, ovvero ridotta a un blocco di plastica inutilizzabile. A nulla è servita l’attesa di un riavvio spontaneo o il tentativo di ripristino classico. Il malfunzionamento ha colpito in modo casuale ma diffuso, portando a una forte ondata di proteste da parte dei giocatori.

Riparare una Switch bloccata è possibile: ecco la modalità di manutenzione

Di fronte a questa situazione Nintendo è intervenuta con prontezza, rilasciando la versione correttiva 20.0.1. Il nuovo firmware risolve in modo specifico il problema riscontrato con il precedente aggiornamento, permettendo così un riavvio sicuro del sistema. Le note ufficiali dell’update confermano l’eliminazione del codice d’errore incriminato e consigliano l’installazione anche a chi non ha ancora aggiornato o non ha avuto problemi evidenti. In entrambi i casi, l’obiettivo è garantire stabilità e sicurezza al software.

Nel caso in cui la console sia già stata compromessa, Nintendo consiglia una procedura precisa per tentare un ripristino. Si tratta dell’accesso alla modalità manutenzione, una funzione poco conosciuta ma utile in situazioni critiche. Per avviarla, è necessario spegnere completamente la console, anche forzandone lo spegnimento con una pressione prolungata del tasto POWER. Poi si devono tenere premuti contemporaneamente i tasti del volume su e giù, accendendo la console con il tasto POWER. Dopo pochi secondi comparirà un menù nascosto che consente l’aggiornamento diretto del sistema.

L’azienda giapponese invita gli utenti che dovessero incontrare ancora problemi, o visualizzare errori differenti, a contattare il proprio servizio di assistenza ufficiale. Anche se la soluzione è stata messa a disposizione in tempi rapidi, l’episodio ha fatto comunque riaffiorare dubbi sulla solidità degli aggiornamenti Nintendo e sull’affidabilità delle fasi di test prima del rilascio.